Offene Gärten für Gartenschau gesucht

Im Rahmen der Remstal-Gartenschau 2019 sollen offene private Gärten in Essingen die Gartenschau-Besucher zum Besichtigen einladen. Ob Bauerngarten, Schlossgarten oder japanischer Garten – für jeden Besucher soll etwas dabei sein. Wer einen schönen Garten in Essingen hat, ist aufgerufen, sich zu melden. Angedacht ist, dass die Gartenbesitzer an einem oder mehreren Tagen im Laufe der Gartenschauzeit ihre Gärten für die Besucher öffnen. Diese Termine sollen in einem Flyer mit kleinen Fotos als Vorgeschmack von den jeweiligen Gärten veröffentlicht und an die Gartenschaubesucher ausgehändigt werden.

Anmeldungen nimmt Kathrina Mayer im Rathaus Essingen bis 30. Juni unter Telefon 07365 / 83-30 oder per E-Mail anmayer@essingen.de entgegen