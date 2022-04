Notos Quartett in Essingen

Am Samstag, 30. April, um 20 Uhr gastiert das Notos Quartett in der Essinger Schloss-Scheune. Das Quartett gilt als eine der herausragenden Kammermusikformationen der Gegenwart. Seit der Gründung 2007 wurde es mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. In Essingen ist das Klavierquartett in A-Dur von Johannes Brahms zu hören. Außerdem der Quartettsatz in a-Moll von Gustav Mahler und ein Werk des hierzulande eher unbekannten englischen Komponisten William Walton. Karten: Getränkemarkt Meyer (Telefon 07365 / 5240), Schreibwaren Holz (07365 / 4170191), MusikA (07361 / 55810) oder www.kultur-im-park.info oder www.reservix.de