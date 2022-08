Normannia Gmünd erledigt Essingen in nur 45 Minuten

In der Fußball-Verbandsliga hat es der Spielplan so gewollt, dass sich bereits am ersten Spieltag die beiden Ostalb-Rivalen TSV Essingen und Normannia Gmünd gegenüberstehen. Gemessen an den vergangenen Jahren handelt es sich hierbei stets um spannende, fast schon dramatische Spiele vor toller Kulisse. Diesmal war es anders: Spannung ließ eine starke Normannia nicht aufkommen und auf den Zuschauerrängen haben sich letztlich auch nur rund 500 Zuschauer eingefunden. Die Gmünder haben sich am Ende mit 3:0 (3:0) durchgesetzt, dabei ein besseres Ergebnis verpasst, diesen souveränen Erfolg aber vor allem in der ersten Halbzeit herausgespielt. „Dass der Sieg verdient war, daran gibt es wohl nichts zu rütteln. Wir hatten einmal Glück, als Eckl das 1:1 machen kann, ansonsten aber haben wir nichts zugelassen“, ist FCN-Trainer Zlatko Blaskic verständlicherweise hochzufrieden gewesen.

Was haben Niklas Weißenberger, Julian Biebl, Lukas Rösch, Janik Wiedmann, der spielende Co-Trainer Patrick Auracher und Trainer Simon Köpf gemeinsam? Sie alle weilten an diesem ersten Spieltag im Urlaub, verpassten so den wichtigen Ligaauftakt, verpassten das Derby. „Das hatten wir vor dem Spiel und unter der Woche überhaupt nicht thematisiert. Die Jungs, die da waren, haben komplett mitgezogen. Und wenn ich jetzt darüber rede, ändert das ja auch nichts“, sagte Patrick Funk, der in dieser Saison nur noch als Standby-Akteur zur Verfügung stehen wird und der das Traineramt interimsweise für Köpf übernommen hatte. Man habe noch einige Spiele zu spielen in dieser Saison, es sei aber klar, dass der TSV noch einige Dinge verbessern müsse, fügte er an.

Es ging so los, wie man es kennt von den Derbys zwischen diesen beiden Teams: um jeden Ball wurde gekämpft. Schnell stellte sich eine leichte Feldüberlegenheit der Gäste aus dem Schwerzer heraus, die dann auch prompt zuschlagen sollten. Calvin Körner bediente mit einem starken Steckpass Luca Molinari, der vor dem Tor cool blieb und zum 1:0 einschob (9. Minute). Chancen blieben in der Folge Mangelware, viele Duelle fanden im Mittelfeld statt. Dann aber wieder die Gmünder. Wieder war es Körner, der am Rande des Strafraums gänzlich alleine gelassen wurde und so Marvin Gnaase bedienen konnte. Dessen Schuss aber wurde soeben noch weggegrätscht (20.). Die erste Chance der Essinger resultierte aus einem ordentlichen Distanzschuss von Yusuf-Serdar Coban, der das Tor nur knapp verfehlte (29.). In der 38. Minute hätte das Spiel womöglich nochmal einen anderen Drive bekommen können. Auf rechts setzte sich Atmir Krasniqi durch und flankte auf Johannes Eckl, der nur wenige Meter vor dem Tor stand. Doch zu sehr in Seitenlage geraten, bekam er den Abschluss nicht mehr zustande, FCN-Schlussmann Yannick Ellermann schnappte sich das Leder. Es war die Szene, die Blaskic ansprach.

Dann folgten die am Ende entscheidenden Minuten des Spiels. Luca Molinari trat zum Freistoß aus dem rechten Halbfeld an, fand Tim Grupp, der den Ball per Kopf ins lange Eck bugsierte (43.) und das 2:0 sogleich mit einem Radschlag feierte. Für Essingen kam es jedoch noch schlimmer: Die Gmünder spielten sich in den Strafraum hinein, am Ende schloss Gnaase ab. Abgefälscht von Essingens Felix Nierichlo landete der Ball genau im Winkel – 0:3 (45.+1). „Wir hatten uns viel vorgenommen, wollten jeden Zweikampf so angehen, als wäre es der letzte. Im Endeffekt war es aber doch so, dass Normannia einfach extrem effizient war. Nach dem 0:1 waren wir wieder dran, Eckl muss das 1:1 machen, dann wäre das Spiel wieder offen gewesen. Das 0:3 dann vor der Halbzeitw ar dann eigentlich schon der Genickbruch“, fasste es Funk zusammen.

Als Nierichlo kurz nach Wiederanpfiff mit einem guten Distanzversuch an Ellermann scheiterte, der den Ball soeben noch um den Pfosten lenkte, dachte man zunächst, der TSV würde sich noch einmal berappeln (48.). Letztlich aber war es ein Strohfeuer. Auf der anderen Seite hatte es der TSV einzig Schlussmann Jerome Weisheit zu verdanken, das kein vierter Gmünder Treffer gefallen ist. Jermain Ibrahim dribbelte sich in den Strafraum, war durch, doch schierte an Essingens Schlussmann aus kurzer Distanz (54.). Vier Minuten später scheiterte auch Molinari an Weisheit. Als dann aber Essingen mal schnell nach vorne spielte, wurde es noch einmal brenzlig für die Gmünder. Coban bediente Erman Kilic, der druch war, abschloss, aber dann noch in letzter Instanz von Angelos Sanozidis abgegrätscht wurde (58.). Nach etwa einer Stunde verletzte sich Lennard Ruther, wurde lange auf dem Rasen behandelt, und letztlich sollte diese Unterbrechung dem Spielfluss schaden. Die Normannia hatte das Spielgeschehen mit diesem deutlichen Vorsprung im Rücken im Griff, dem TSV fehlte es ganz offensichtlich an Ideen. So feierten am Ende die Gmünder einen verdienten Derbysieg, die Essinger hingegen müssen sich in den kommenden Wochen zwingend steigern.