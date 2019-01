Neujahrskonzert des Liebhaberorchesters Essingen

Sie betreten die Bühne, spielen ein paar Takte in ihrem ganz eigenen Klang – und schon haben sie das Publikum auf ihrer Seite: Die Musiker des klassischen Liebhaberorchesters der Musikschule Essingen. Bei seinem Neujahrskonzert in der ausverkauften Schlossscheune hat das 20-köpfige Ensemble unter der Leitung von Richard Vogelmann einen einzigartigen nostalgischen Genuss geboten.

Das vor 19 Jahren gegründete Orchester ist in Essingen einfach Kult. Die Instrumentierung mit Querflöten, Geigen, Gitarren, Klavier, Kontrabass und Akkordeon sorgt für eine individuelle Klangfarbe – das Liebhaberorchester ist etwas ganz besonderes.

Bei ihrem Auftritt in der Schlossscheune waren die Freude an der Musik und der Enthusiasmus von der ersten bis zur letzten Minute zu spüren. Beeindruckend waren auch die Harmonie und die Ästhetik, mit der musiziert wurde.

Den Einstieg in das Programm bildeten Melodien aus Frankreich, Schottland, England, Russland und Italien, darunter „Sur le Pont d’Avignon“, „My Bonny is over the Ocean“ und „ Macomi Bellabimba“.

Dann widmete sich das Orchester ganz den nostalgischen Klängen, vornehmlich der Comedian Harmonists. Bei den Evergreens „Mein kleiner grüner Kaktus“ und bei „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen“ profilierte sich Alfred Müller als Solosänger. Weitere mitreißende Lieder waren unter anderem „Veronika, der Lenz ist da“, „Oh Donna Clara“, „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ und „Wochenend’ und Sonnenschein“. Das Publikum sang die jeweiligen Refrains mit und fühlte sich ganz in die alte Zeit versetzt.

Auch bei den Filmmelodien lag das Orchester auf einer Wellenlänge mit den Zuhörern. Ganz gleich, ob beim wehmütigen „As Time goes by“ aus dem Film Casablanca oder beim romantischen „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ aus dem legendären „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich und dem feurigen „In der Nach ist der Mensch nicht gern alleine“ aus dem Film „Die Frau meiner Träume“ mit Marika Röck – das Orchester interpretierte die Evergreens mit viel Gefühl für den jeweiligen Charakter der Kompositionen. Ein wunderschönes Tongemälde bot „The Thorn of Birds“ aus den Dornenvögeln.

Als Zugaben spielte das Liebhaberorchester den „Moon River“ aus „Frühstück bei Tiffany“ und noch einmal Volkslieder aus Italien. Das Publikum belohnte mit langanhaltendem Applaus den gelungen Auftritt der Musiker.