Neues Konzept für die Weiherwiesen

Mit der Installation einer Leitschnur nördlich des großen Weihers und dem Anbringen neuer Beschilderungen haben das Regierungspräsidium Stuttgart, die Gemeinde Essingen und der Schwäbische Heimatbund die Wegeführung und Besucherlenkung im Naturschutzgebiet Weiherweisen bei Tauchenweiler an das gestiegene Besucheraufkommen angepasst. Das solle dem Schutz seltener Tier- und Pflanzenarten dienen, sagt Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Dabei bleibe die Natur jedoch weiterhin erlebbar, „denn Naturschutz und Naturerlebnis schließen sich nicht aus“, so Reimer weiter.

Das rund 28 Hektar große Naturschutzgebiet beherbergt in seinen Stillgewässern und den angrenzenden Röhrichten und Wiesen eine Vielzahl gefährdeter Tier- und Pflanzenarten. In den letzten Jahrzehnten sind die Besucherzahlen stetig gestiegen. An schönen Sommertagen sind nicht nur am Wochenende mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher zu beobachten. Dabei kommt es immer häufiger vor, dass die Wege trotz Verbots verlassen oder die Wiesenflächen für Picknick, Spiele und zum Lagern genutzt werden. Hunde baden in den Gewässern oder toben sich auf den Freiflächen aus und schrecken dabei Wasservögel und andere Wildtiere im Schutzgebiet auf. Dadurch werden Tier- und Pflanzenarten, die in Baden-Württemberg in ihrem Bestand bedroht sind, vertrieben oder deren Standorte zerstört.

„Wir möchten die Besucherinnen und Besucher nicht aussperren, im Gegenteil: Nur was man kennt, ist man bereit zu schützen. Und daher wollen wir das Erlebnis unserer heimischen Natur in den Weiherwiesen der Bevölkerung möglich machen“, erläutert der Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer. „Das Erleben darf nicht auf Kosten der Natur gehen, für die das Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde. Mit der neuen Besucherlenkung ist ein Kompromiss für alle gelungen: große Ruhezonen für die Tiere und Pflanzen der Weiherwiesen und Wege mit Ausblick auf dieses Kleinod für die interessierte Bevölkerung“, stellt Josef Kreuzberger, Vorsitzender des Schwäbischen Heimatbundes, fest.