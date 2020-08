Neuer Schulleiter: Von Unterkochen nach Essingen

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Stelle des Rektorats an der Parkschule Essingen neu besetzt. Dr. Bernd Kinzl, bisher Lehrer an der Kocherburgschule Unterkochen und Lehrbeauftragter am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd, wurde mit Wirkung zum 1. August zum neuen Schulleiter der Parkschule bestellt.

Bernd Kinzl absolvierte nach dem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann und anschließend den Zivildienst, bevor er sein Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd aufnahm. Nach dem ersten Staatsexamen entschloss sich der wissbegierige Student für ein Aufbaustudium zum Diplom-Pädagogen mit der Fachrichtung Schulpädagogik sowie einem Erweiterungsstudium Medienpädagogik.

Am Staatlichen Seminar für schulpraktische Ausbildung Schwäbisch Gmünd und an der Grund- und Hauptschule Jagstzell durchlief er seinen Vorbereitungsdienst.

Der langen Ausbildungsphase folgten nun Unterrichtserfahrungen an der Uhlandschule in Geislingen an der Steige. Parallel hierzu zog es den jungen Pädagogen aber erneut mit einer Teilabordnung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an die PH Schwäbisch Gmünd. Dort war er in der Forschung und Mitarbeit im Projekt „Sprachförderung von Hauptschülerinnen und Hauptschülern“ sowie in der Lehre im Fach Deutsch und in der Betreuung von Schulpraktika tätig. Die Forschungstätigkeit mündete schließlich in seine Promotion. Schon früh kehrte Bernd Kinzl außerdem als Lehrbeauftragter in den Fächern Pädagogik, Deutsch und Lernen in der Schuleingangsstufe an das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte Schwäbisch Gmünd zurück. Trotz, oder gerade aufgrund der vielen fachlichen Kompetenz und außerschulischen Tätigkeiten, brachte er sich an seinen Schulen als Lehrkraft ganz selbstverständlich auch in die Mitarbeit in Schulentwicklungsteams und die konzeptionelle Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule in Unterkochen ein.

Seit 2015 ist Kinzl im Kirchengemeinderat der katholischen Kirchengemeinde Sankt Maria Aalen ehrenamtlich tätig, unter anderem als Stellvertreter des Gewählten Vorsitzenden und im Jugendausschuss. In seiner Freizeit zieht es den verheirateten Vater von zwei Kindern zum Wandern in die Natur, die an seiner neuen Wirkungsstätte besonders schön ist. Außerdem betätigt er sich zu Hause gerne als Hobbyhandwerker. Ein großes Anliegen des neuen Schulleiters Kinzl ist es, mit Eltern, Kollegen, dem Schulträger sowie allen anderen am Schulleben Beteiligten stets konstruktiv und zum Wohle der Schülerinnen und Schüler als auch der gesamten Schule, zusammenzuarbeiten.

Kinzl wird damit Nachfolger von Heinrich Michelbach, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.