Neue Touren durch den Ostalbkreis

In Wanderkluft und ausgerüstet mit Stock und Rucksack hat Landrat Klaus Pavel am Freitag im Schlosspark in Essingen zwei neue Broschüren des Ostalbkreises präsentiert: „Motorrad und Oldtimertouren“ und „Wandertouren“. Die Remstal-Gartenschau sei eine passende Gelegenheit, um die neuen Produkte unter die Leute zu bringen, meinte der Landrat bei der Begrüßung der rund 50 Gäste.

In der Broschüre für Motorrad- und Oldtimerfahrer sind zehn Touren von 110 bis 290 Kilometer beschrieben. Man kann unter anderem auf den Spuren der Römer, Staufer und Kelten wandeln, Burgen, Schlösser und Ruinen besichtigen oder Kirchen und Klöster besuchen. Die 31 Wanderrouten beinhalten verschiedene Themen,- Rund - und Fernwanderwege. Angegeben sind der jeweilige Schwierigkeitsgrad der Route, die Länge und die zu bewältigenden Höhenmeter.

Der Landrat dankte auch dem Schwäbischen Albverein für die ständige Pflege der Wanderrouten. Außerdem hob er die zunehmende Bedeutung des Tourismus im Ostalbkreis hervor. Im vergangenen Jahr hätten immerhin 830 000 Gäste in dieser Region übernachtet.

Der Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer brachte seine Freude über die Remstal-Gartenschau zum Ausdruck. In Essingen sei ein richtiges „Wir“-Gefühl entstanden. Bei einem Rundgang durch den Schlosspark erläuterte der Bürgermeister den Wanderern die Schönheit der „Grünen Lunge“ von Essingen. Besonders prägend für den Park sind die Schlossscheune, der über 150 Jahre alte Mammutbaum und der sehr naturnah gestaltete Teich.