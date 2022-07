Nachwuchs des LAC beweist Stärke

Kian Janouschek, Philipp Sturm, Max Meissner, Kalle Borst und Neo Weber vom LAC Essingen sind bei den Württembergischen Mehrkampfmeisterschaften der U 14 in Pliezhausen an den Start gegangen. Neben dem Hoch- und Weitsprung musste noch die 75 Meter (m) und der Ballwurf absolviert werden. Alle fünf Athleten zeigten sich auf den Punkt fit und konnten ihre bisherigen persönlichen Bestleistungen im Vierkampf klar verbessern.

Als erste Disziplin stand der Ballwurf auf dem Programm. Mit 42m gelang Kalle Borst der weiteste Wurf des LAC Teams. Max Meissner mit 37,50m, Philipp Sturm mit 36,00m, Kian Janouschek mit 35m und Neo Weber mit 33m gelang mit guten Weiten ein gelungener Start in den Vierkampf. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ging es Im anschließenden Weitsprung weiter. Kian Janouschek (4,27m), Philipp Sturm (4,16m), Neo Weber (4,10m), Kalle Borst (4,03m) und Max Meissner (3,74m) steigerten sich zu persönlichen Bestleistungen. Beim Hochsprung wollten die fünf Essinger den Schwung mitnehmen. Man merkte dem einen oder anderen die Anspannung an. So waren die ersten Sprünge noch von Unsicherheit geprägt. Doch je länger der Wettkampf dauerte, desto sicherer wurden die Sprünge. Philipp Sturm meisterte 1,32m, gefolgt von Kalle Borst und Kian Janouschek mit 1,28m, Neo Weber 1,24m und Max Meissner 1,16m. Zum Abschluss galt es nun über die 75m nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Kian Janouschek wurde in 10,97 Sekunden Zweiter seines Laufes. Philipp Sturm in 11,27 Sekunden, Kalle Borst in 11,61 Sekunden, Neo Weber (11,63 Sekunden), sowie Max Meissner (12,21 Sekunden folgten auf den weiteren Plätzen. So erreichte die Vierkampfmannschaft mit 4491 Punkten den neunten Platz. In der Einzelwertung gab es folgende Platzierungen: Janouschek 18. Platz, Sturm 19. Platz, Borst 21. Platz, Weber 25. Platz und Meissner 27. Platz.