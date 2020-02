Nach Wildunfall kracht es auf der B29 erneut.

Auf der B29 Höhe Essingen hat eine 49-Jährige am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr mit ihrem Auto ein die Fahrbahn querendes Reh erfasst. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Rund zehn Minuten später kam es an der Unfallstelle zu einem Folgeunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt wurden.

Eine 63-Jährige wich mit ihrem Auto dem auf der Fahrbahn liegenden toten Tier aus, wobei sie mit ihrem Fahrzeug gegen den entgegenkommenden Wagen einer 53-Jährigen prallte. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden von rund 15 000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Die Freiwillige Feuerwehr Aalen war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.