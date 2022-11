TSV-Trainer Simon Köpf: „Nach solch einer Serie wollen wir vorne mitspielen“

Zum Auftakt der Verbandsliga-Rückrunde steht gleich ein Ostalb-Derby und gleichzeitig auch ein absolutes Spitzenspiel an. Der Tabellenzweite 1. FC Normannia Gmünd empfängt an diesem Samstag um 14 Uhr den Spitzenreiter TSV Essingen. Im Interview spricht TSV Essingens Trainer Simon Köpf über eine ereignisreiche Saison-Anfangsphase, den acht Siegen in Serie und das anstehende Spitzenspiel beim 1. FC Normannia Gmünd.

Herr Köpf, wie fühlt es sich an, als Verbandsliga-Gejagter in die Rückrunde zu gehen?

Eigentlich nicht anders als sonst. Da es noch gar keine Winterpause gab, ist es für mich persönlich noch keine Rückrunde, sondern gefühlt immer noch die Hinrunde. Dieses Gefühl kommt dann erst, wenn wir tatsächlich in der Pause sind und man das Ganze reflektieren kann. Wenn wir dann tatsächlich immer noch Erster sein sollten, ist es etwas anderes.

Wie fällt ihr persönliches Hinrundenfazit aus?

Unterm Strich fällt das natürlich positiv aus. Wir hatten einen schwierigen Start, den wir uns aber selbst zuzuschreiben hatten: Es waren viele im Urlaub. Ich selbst war auch eine ganze Zeit lang nicht da. Das war mit dem Verein aber so kommuniziert, dass viele fehlen werden. Blöd war, dass mein Co-Trainer Patrick Auracher und ich Anfang der Runde gleichzeitig gefehlt hatten. Es war nicht abzusehen, dass wir das Traineramt in Essingen übernehmen – und der Urlaub war bereits gebucht. Dazu waren auch noch sechs vermeintliche Stammspieler im Urlaub. Dadurch fehlte uns an den ersten Spieltagen die Breite im Kader, um reagieren zu können. Deshalb wussten wir auch, dass der Start schwierig werden würde. Nichtsdestotrotz haben wir im Verein die Ruhe bewahrt und weitergearbeitet. Die Ergebnisse hatten zwar noch nicht so gepasst, man sah aber, dass es eine Entwicklung gab.

Wie sah diese aus?

Wir haben guten Fußball gespielt, uns viele Chancen herausgespielt und waren allgemein gut drauf. Exemplarisch dafür waren die Spiele bei Calcio Leinfelden-Echterdingen und zu Hause gegen den TSV Ilshofen. In diesen beiden Partien hatten wir zwar nur einen Punkt geholt, man hatte aber gewusst: Sobald wir die Tore erzielen, werden wir auch die Spiele gewinnen. Dass wir danach dann achtmal als Sieger vom Platz gehen sollten, ist natürlich überragend. Ich möchte meiner Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen: Über so viele Wochen immer wieder ans Limit zu gehen und den inneren Schweinehund zu überwinden – gerade in dieser Jahreszeit, in der es nicht immer einfach fällt ins Training zu kommen. Die Trainingsbeteiligung war top. Mit dieser Mannschaft ist viel möglich.

Was war dann der Knackpunkt in der Hinrunde zum Positiven?

Bei Calcio und gegen Ilshofen haben wir schon richtig gut gespielt. Gegen Ilshofen müssen wir ganz klar gewinnen und bei Calcio Minimum einen Punkt holen von den Chancen her. Der Knackpunkt war dann der 1:0-Sieg in Biberach. Es war ein richtig gutes Spiel, das wir schon in der ersten Halbzeit hätten entscheiden müssen. Wir machen die Tore allerdings nicht: Dann gibt es eine Standardsituation, im Getümmel wurde abgeschlossen und keiner konnte richtig sagen, ob der Ball vollständig hinter der Linie war. Der Linienrichter war dieser Meinung – und so kam dann dieser 1:0-Sieg zustande. Das war dann auch der Brustlöser. Wir hatten gemerkt, dass sich das Momentum gedreht hatte. Danach sind wir in einen richtigen Lauf gekommen.

An diesem Samstag heißt es: Zweiter gegen Erster. Das Ostalb-Derby und absolute Spitzenspiel beim 1. FC Normannia Gmünd steht an. Wie muss Ihre Mannschaft auftreten, damit der neunte Sieg in Serie gelingt?

Eigentlich so, wie in den vergangen Wochen auch schon. Wir wollen nicht von unserem Spiel abrücken und es weiter so durchziehen, dass wir kompromisslos in den Zweikämpfen auftreten. Wir müssen gut in der Defensive stehen und uns vorne mit unserer Wucht viele Chancen kreieren.

Was zeichnet die Normannia in dieser Saison besonders aus?

Auf jeden Fall die Defensive. Aber sie arbeiten allgemein als Team sehr gut gegen den Ball und versuchen extrem nach vorne zu verteidigen. Das machen sie auch richtig gut. Mit Yannick Ellermann haben sie einen sehr guten Torhüter hinten drin und im Sturm mit Alexander Aschauer einen der besten Stürmer der Liga. Marvin Gnaase unterstützt ihn dabei als spielstarken Zehner. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sie auf den Außenbahnen ordentlich Tempo dazu geholt. Die Defensive ist die Trumpfkarte und nach vorne haben sie die individuelle Klasse, immer ein Tor zu erzielen.

Wie sehen die Ziele für die Rückrunde aus?

Nach solch einer Serie wollen wir vorne mitspielen. Klar ist aber auch, dass wir vor der Saison einen extremen Aderlass hatten, was Qualitätsspieler angeht: Wir haben mit Patrick Funk einen absoluten Leader verloren. Bastian Joas ist zu Calcio Leinfelden-Echterdingen gegangen, mit Jonas Gebauer haben wir praktisch unsere Nummer eins abgegeben. Yamoussa Camara spielt jetzt für die Sportfreunde Dorfmerkingen. Auch Cristian Giles Sanchez ist gewechselt. Wir haben uns nur mit jungen Spielern verstärkt. Dabei haben Lars Eisenmann und Frank Sigle einen riesen Job gemacht. Sie haben genau die Spieler verpflichtet, die wir wollten und diese haben den Charakter der Mannschaft gestärkt.

Kann man diese Saison als Übergangssaison betrachten?

Ja, sie war als Übergangssaison geplant: Wir wollten schon in die vordere Tabellenregion, aber ganz vorne war eigentlich nicht der Plan. Das ist es jetzt immer noch nicht. Aber, wenn man solch eine Serie hatte, möchte man auch vorne dabei bleiben. Zur Rückrunde müssen wir schauen, wie es mit den Langzeitverletzten aussieht. Wir gehen gerade schon auf der letzten Rille.

Trotz der Siegesserie: Kommt Ihnen die Winterpause nun also gelegen?

Ja, auf jeden Fall. Die Pause tut uns schon gut. Verletzungsbedingt sind uns praktisch immer dieselben Positionen weggebrochen. Janik Wiedmann und Tim Ruth haben in der Hinrunde so gut wie gar nicht gespielt. Mit Atmir Krasniqi fehlen uns drei Außenbahnspieler, die eine riesen Qualität haben. Wir hoffen, dass der ein oder andere zur Rückrunde zurückkehrt, denn das kann uns dann schon nochmals einen Push geben.