Musik, Glaube, Tanz, Politik – eine 18-Jährige treibt vieles um

Mit 18 Jahren liegt einem die Welt noch zu Füßen – für die Essingerin Elodie Kamenov scheint dieser Spruch erfunden worden zu sein. Die 18-Jährige hat soeben ihr Abitur mit 1,2 am Aalener Schubart-Gymnasium (SG) bestanden und wird nach den Sommerferien ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Seelsorgeeinheit Unterschneidheim beginnen. Was aber danach kommt, das weiß sie noch nicht ganz genau, am Mangel an Möglichkeiten aber liegt dies gewiss nicht – im Gegenteil.

In Essingen lebt sie „seit ich denken kann“, die Familie ist in ihrer frühesten Kindheit von Oberkochen dorthin gezogen. Dass sie nun ein FSJ machen wird, war ihr schon länger klar. „Ich habe die Schule geliebt. Urpsrünglich war mein Plan, direkt zu studieren, aber so viele Menschen haben mir gesagt, dass ich mir die Zeit nach dem Abitur nehmen solle. Jetzt freue auch ich mich auf dieses FSJ. Ich wollte unbedingt etwas machen, was mir etwas bringt“, so Kamenov. Und da beginnt die Welt von dieser jungen Frau auch schon, die trotz oder gerade wegen ihres jungen Alters bereits so unglaublich vielfältig aufgestellt ist. Ein FSJ im Musikbereich wollte sie machen oder etwas im „feministischen Bereich“, wie sie sagt. Jetzt ist es Unterschneidheim geworden.

Die Musik ist Kamenovs steter Begleiter. Seit 2009 bereits spielt sie Blockflöte, nur eineinhalb Jahre später hatte sie mit dem Klavierspielen begonnen. Beides macht sie bis heute. Noch nicht so lange her sind ihre Versuche an der Geige. Hier aber blieb es bei Versuchen. „Ich war viel zu ungeduldig dafür“. Neben Blockflöte und Klavier ist dann aber noch das Spiel auf der Oboe dazugekommen. Sie war im Schulorchester des SG aktiv und auch im Städtischen Orchester der Stadt Aalen ist Kamenov vertreten. Im Musikbereich aber hatte sie keine Stelle für ein Freiwilliges Soziales Jahr gefunden. Die Musik werde sie stets begleiten, das sei für sie sicher. Beruflich werde sie aber keine Rolle spielen. Passend zur Musik tanzt Kamenov bereits seit der neunten Klasse. Ein Tanzkurs hatte es ihr angetan, da blieb sie dabei. Latein- und Standardtänze in der Formation sind ihr Metier. „Für Turniere habe ich aber dann doch zu spät angefangen“, sagt sie. Spaß aber mache es auch ohne den Wettkampf.

Kamenov hat eine starke Meinung, die sie auch gerne formell, bei der Wahl, vertreten hätte. „Ich bin aber leider einen Monat zu spät geboren worden“, sagt sie schmunzelnd. Im vergangenen Oktober wurde sie volljährig. Aber das machte ihr nichts aus. Sie ließ sich Wahlprogramme aus Frankreich schicken, um eine Entscheidung zu finden und um dann im Frühjahr im Auswärtigen Amt in Suttgart wählen zu können. Ihre Mutter ist Französin, daher der Name Elodie. „In Frankreich gibt es den Namen recht häufig“. Offensichtlich nicht französisch ist der Nachname. Elodie Kamenovs Vater kommt aus Bulgarien, die Eltern lernten sich während des Studiums in Osnabrück kennen, ehe es sie später auf die Ostalb zog. „In der jeweiligen Landessprache wurden wir von unseren Eltern angesprochen und haben immer auf Deutsch geantwortet“, sagt Kamenov. So verwundert die Wahl in Frankreich kaum noch, auch dies passt in ihre Welt. Dass sie mehrsprachig aufwachsen durfte, dafür sei sie unheimlich dankbar. „So habe ich beispielsweise auch beim Sport immer unglaublich viele Mannschaften, denen ich die Daumen drücken kann“, ergänzt sie lachend.

Mit „feministischem Bereich“ meint Kamenov übrigens nichts weiter, als die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Gesellschaft. „Deswegen finde ich beispielsweise auch das Gendern unglaublich wichtig. Ich habe mir beim Sprechen die Betonung ´innen´ angewöhnt. Es ist nur reine Gewohnheitssache“, sagt sie. Wenn die Gleichberechtigung in der Gesellschaft selbstverständlich wäre, dann müsste man sich über solche Dinge nicht unterhalten, ist ihre Meinung. Durch ihre Freunde hat sie sich immer mehr für diverse gesellschaftliche Angelegenheiten interessiert, hat gute Kontakte zur Ortsgruppe von „friday for future“ und sagt ganz klar: „Wenn ich hätte wählen können, dann hätte ich definitiv die Grünen gewählt. Aber ich leg mich da auch nicht lebenslang fest, wer weiß, was in drei Jahren ist?“

Ein weiterer wichtiger Teil in ihrem Leben ist der Glaube. Kamenov ist katholisch, der Kirchgang sonntags für sie verpflichtend, als Ministrantin war sie ebenfalls aktiv. „Der Glaube beeinflusst nicht mein Leben, ist eher ein cooles Gadget“, sagt sie. Etwas konträr dazu haben es ihr die Naturwissenschaften angetan. „Alles, was mich interessiert, ist irgendwie konträr“, sagt sie lachend. So war lange Zeit ihr Berufswunsch, Chemie zu studieren und später als Professorin zu dozieren. „Mich interessiert es einfach, was bei einer chemischen Reaktion passiert. Das finde ich unheimlich cool. Mich interessiert auch die Astro-Physik und alles, was unsere Welt betrifft. Mich fasziniert einfach das Universum“, sagt Kamenov. Vielleicht ist das aber auch genetisch veranlagt – ihr Vater ist Physiker.

Der Berufswunsch Uni-Professorin wabert zwar immer noch in ihrem Kopf herum, ist aber nicht mehr ganz so manifestiert. Möglichkeiten hat sie schließlich viele, deswegen freut sie sich auch auf dieses Freiwillige Soziale Jahr. Die Stelle in Unterschneidheim verdankt sie ihrer Religionslehrerin Elisabeth Steffel, wie sie sagt. Zum einen habe ihr der Religionsunterricht bei ihr immer ungeheuren Spaß gemacht, weil er so „weltlich“ angehaucht gewesen war, wie sie sagt. Zum anderen aber brachte Steffel einmal einen Flyer mit, über den die Stelle in Unterschneidheim schließlich bei ihr landete. „Ich wusste sofort, dass das mein Ding sein würde und habe mich direkt beworben. Am Gründonnerstag, als ich gerade aus der Messe kam, bekam ich schließlich die Zusage“, erinnert sich Kamenov schmunzelnd.

Ein Abitur von 1,2 wünschen sich viele, Kamenov aber war letztlich nicht ganz zufrieden, was einen Grund hat. „Ich habe zu wenig für das Abitur gemacht, kaum gelernt. Im Nachhinein hat mich das tatsächlich geärgert. Dieser Ärger ist mittlerweile aber vorbei“, sagt sie. Wenn man ihr breites Spektrum betrachtet, erscheinen ihre Aussagen nachvollziehbar.

Ob es ihr in der Gesellschaft in ihrem Alter an etwas fehle, das wisse sie noch gar nicht. „Ich habe doch bislang nur die Schule kennengelernt, bislang habe ich mich noch nicht benachteiligt gefühlt, aber richtigen Stress kenne ich doch gar nicht. In Unterschneidheim habe ich nun erstmals eine 39-Stunden-Woche, muss arbeiten. Ich mache mir aktuell eher Sorgen, ob ich noch genügend Zeit für meine Hobbys finden werde. Manchmal wünschte ich mir, dass der Tag 48 Stunden hat“, sagt die 18-Jährige schmunzelnd. Durchdacht, reflektiert, interessiert – das ist Elodie Kamenov. Und wo auch ihr Weg hinführen wird, wenn man Elodie Kamenov zuhört, dann macht man sich wenig Sorgen um ihre Zukunft, die nun in Unterschneidheim weitergeht. Fast träumerisch sagt sie: „Manchmal habe ich das Gefühl, noch gar nicht so viel Ahnung von der Welt zu haben“.