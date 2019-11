Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße in Richtung Lauterburg gefahren. Als er infolge nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet, stieß er mit einem entgegenkommenden Auto eines 37-Jährigen zusammen.

Der Motorradfahrer wurde schwer, der Autofahrer sowie sein 30-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 19 000 Euro beziffert.