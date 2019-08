Motoradfahrer schwer verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Donnerstag schwer verletzt worden.

Er war auf der B29 von Mögglingen in Fahrtrichtung Aalen unterwegs, als er auf der zweispurig ausgebauten Fahrbahn auf Höhe der Anschlussstelle Essingen ein Auto überholte.

Am Scheitelpunkt der Kurve geriet er bei nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit nach rechts, wo er den Pkw eines 51-Jährigenstreifte. Danach kam der Zweiradfahrer nach rechts von der Straße ab, wobei er sich schwer verletzte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.