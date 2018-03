Mitmachen bei der Gartenschau

Am 10. Mai 2019 beginnt die Remstal-Gartenschau. Wer sich dabei einbringen möchte, aber noch nicht weiß, wie, erfährt am Dienstag, 20. März, um 18 Uhr in der Essinger Schloss-Scheune mehr. Dort kann man sich über Mitmach-Aktionen rund um die Gartenschau in Essingen informieren. Thorsten Englert, Geschäftsführer der Remstal-Gartenschau, berichtet zudem über die interkommunalen Projekte, Bürgermeister Wolfgang Hofer stellt die aktuellen Baustellen zur Remstal-Gartenschau vor.