Mitglieder leben das Motto „Locker, Athletisch, Charmant“

Der Vorsitzende des LeichtAthletikClub (LAC), Albrecht Bormann, hat bei der Mitgliederversammlung den vielen ehrenamtlich Tätigen im Verein für die zahlreich geleisteten Stunden im Jahr 2018 gedankt. Stellvertretend für die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des LAC ehrte der Kreisvorsitzende des Leichtathletikkreises Ostalb, Uwe Koblizek, Gerhard Genz, und Ralf Ilzhöfer mit der DLV-Nadel in Gold. Die DLV-Nadel in Silber erhielt Sonja Schäffler und mit der WLV-Nadel in Gold wurde Andrea Strehle ausgezeichnet.

Die Mitgliederzahl im Verein steigt weiter an. so dass der LAC in kurzer Zeit zum zweitgrößten Verein der Gemeinde Essingen gewachsen ist. Im laufenden Jahr wird im Rahmen eines gemeinsamen Bauprojekts mit der Gemeinde Essingen und dem TSV Essingen ein Fitnessraumes gebaut. Die Vorstandschaft möchte mit diesem finanziellen Kraftakt den Verein für die Zukunft noch attraktiver machen und entsprechende Kurs- und Sportangebote für seine Mitglieder anbieten. Um dafür aber auch genügend Manpower zu haben, investiert der Verein in die Aus- und Weiterbildung seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitglieder.

Marco Ilzhöfer stellte dem Publikum die Neuerungen der Homepage des LAC Essingen vor, die im geschlossenen internen Bereich mehr Informationsmöglichkeiten bietet. Mit mehr Funktionalität und Struktur können sich ab sofort alle Interessierte über den LAC informieren. Ein besonderer Fokus für den überarbeiteten Internetauftritt galt den zahlreichen Sponsoren, für die die Homepage als Plattform bessere Präsenz bieten soll.

Hunderter-Marke überschritten

Die Lauftreffkoordinatoren Caroline Walny und Claus Sauter stellten dem LAC LaufTREFF eine besonders erfolgreiche Bilanz aus. Der LaufTREFF hat die höchste Auszeichnung des DLV erhalten und innerhalb von zwei Jahren die Hunderter-Marke überschritten.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die bisherigen Vorstände Albrecht Bormann und Rainer Strehle bestätigt

Auch in diesem Jahr wird es in Essingen wieder erlebenswerte Veranstaltungen rund um die Leichtathletik und mit den kooperierenden Schulen und Kindergärten geben. Das Sparkassenmeeting findet am 4. Mai statt und der Sporttag „Kids in Bewegung“ ist am 16. Juli.

Mit den Essinger Panoramaläufen und dem Kunstpanorama am 25. Mai sowie dem Essinger Beachcup und der Beach Groove Night am 31. August sind zwei Programmpunkte im Rahmenprogramm der Gartenschau „Remstal Total“ verankert. Der Kunsthandwerkermarkt im Rahmen der Essinger Panoramaläufe soll dabei auch „Nichtläufern“ ein interessantes Programm bieten. Bei der Ersten Essinger Beach Groove Night im Essinger Schlosspark bietet die Band „Acoustic Groove“ mit Sänger Patrick Schwefel, bei sommerlicher Abendstimmung, Musik vom Feinsten.

„Verbundenheit und ein engagiertes und herzliches Miteinander weit über den Sport hinaus. Das Motto LAC Essingen – Locker, Athletisch, Charmant, dass sich der Verein gegeben hat, wird gelebt“, sagte Albrecht Bormann zum Schluss und dankte allen, die den Verein im vergangenen Jahr so tatkräftig unterstützt haben.