Mit Musik die Herzen öffnen

200 Musikerinnen und Musiker aus den evangelischen Kirchenbezirken Aalen, Schwäbisch Gmünd, Schorndorf, Waiblingen und Ludwigsburg sind am Sonntag zum Rems-Posaunentag in den Schlosspark gekommen und haben hier zur Ehre Gottes und zur Freude der Gläubigen gespielt. Im Mittelpunkt stand ein Festgottesdienst unter dem Leitgedanken „Unendlich erfrischen, das Leben an der Quelle“.

Die Ulmer Prälatin Gabriele Wulz brachte den 400 Besuchern in ihrer Predigt diesen Gedanken näher. Jesus sei die sichtbare Quelle, die ins ewige Leben führe. Den Musikerinnen und Musikern attestierte die Prälatin, mit ihren schönen Klängen die Ohren und die Herzen der Menschen zu öffnen und in die Seelen einzudringen. Die Posaunenchöre unter der Leitung von Heidrun Meiswinkel bereicherten den Gottesdienst mit Melodien wie „Wo Menschen sich vergessen“, „Aus den Dörfern und aus Städten“ und „Leben aus der Quelle“. Dekan Ralf Drescher, Pfarrer Torsten Krannich sowie die Pfarrerinnen Sigrid Brandt und Gisela Fleisch-Erhardt sprachen Gebete und lasen Schriftstellen aus dem Evangelium.

Im Anschluss an den Gottesdienst gab es eine Matinee. Prälatin Wulz lobte den guten Zusammenhalt der Musiker. Grußworte sprachen Dekan Ralf Drescher und der Essinger Bürgermeister Wolfgang Hofer. Das musikalische Programm der Posaunenchöre unter der Leitung von Jürgen Liebhäußer und Jürgen Nolting reichte vom fröhlichen „Happy“ über „Ich lobe meinen Gott“ bis hin zu „Der Herr ist gut“. Zum Abschluss des Rems-Posaunentages lockte am späten Nachmittag ein weiteres Konzert die Besucher in den Schlosspark.