Masters sammeln 53 Medaillen

Weinheim (an) - Nach 2021 ist Weinstadt erneut Gastgeber der diesjährigen baden-württembergischen Master Meisterschaften der Leichtathleten gewesen. Mit 24 Gold-, 14 Silber-, 15 Bronzemedaillen dekoriert kehrten die Essinger aus dem Remstal zurück.

Martina Meissner (W 40) eröffnete am ersten Wettkampftag den Medaillenreigen. In neuer Vereinsrekordzeit über die 80 Meter (m) Hürden (13,18 Sekunden) sicherte sich Meissner überlegen Gold. Weitere Silbermedaillen ließ die vielseitige Athletin im Kugelstoßen, Diskuswurf und Hochsprung folgen. Klaus-Dieter Hutter (M 60) hatte die Strapazen der Weltmeisterschaften sehr gut weggesteckt. er wurde seiner Favoritenrolle über die 100m Hürden und 300m Hürden gerecht und sicherte sich jeweils den Titel. Über die 5000m legte Günther Maslo (M 70) ein hohes Anfangstempo vor. Mit neuer Vereinsrekordbestzeit von 23:05,21 Minuten sicherte sich der Essinger den Baden-Württembergischen Meistertitel. Über 1500m konnte sich Maslo über einen weiteren Vereinsrekord in 6:00,24 Minuten und Silber freuen.

Drei weitere Baden-Württembergische Meistertitel gingen auf das Konto von Hartwig Vöhringer (M 60) mit 11,50m im Kugelstoßen, Wilhelm Beyerle (M55) im Hochsprung und Hans Messner (M60) im Dreisprung. Aufgrund der Fehlversuchsregel musste sich der amtierende Deutsche Meister Günther Widmann (M 50) im Hochsprung höhengleich mit dem Sieger und übersprungenen 1,65m mit Silber zufriedengeben. Bei seiner Meisterschaftspremiere konnte Horst Zwicker (M 65) auf Anhieb Silber im Kugelstoßen sichern.

Wilhelm Beyerle (M 55) über die 400m und Hartwig Vöhringer (M 60) im Diskus erhöhten das Medaillenkonto des LAC um weitere Silbermedaillen. Über die 1500m Distanz ging Bronze an Stefan Donn (M 50), Alexander Götz (M 40) Rainer Strehle (M 55) und Siegfried Richter (M 60). Richter und Strehle unterboten dabei die geforderten Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften. Weitere Bronzemedaillen gingen an Udo Stohrer (M 55) im Diskuswurf, Bernhard Frey (M 55) über die 400m und Siegfried Richter und Alexander Götz über die 5000m.

In der Altersklasse M 40 Alexander Götz über 400m, der AK M 50: Günther Widmann im Diskuswurf, der AK M 55: Reiner Lutz über die 1500m, Udo Stohrer im Kugelstoßen, der AK M 60: Hans Messner im Kugelstoßen und Diskuswurf, sowie der AK M 65: Horst Zwicker Diskuswurf, Roland Henne im Hochsprung wurden jeweils Vierter. Stefan Donn (M 50) und Reiner Lutz (M 55) vervollständigte über 5000m mit jeweils dem fünften Platz das gute Abschneiden des LAC Essingen.

16-mal ging am Sonntag Gold an Essingen. Gleich viermal, über 100m, 200m, im Speerwurf und Weitsprung, konnte sich Martina Meissner (W40) in die Siegerliste eintragen – mit neuen Vereinsrekorden. Jeweils zweimal Gold ging an Wilhelm Beyerle (M 50) mit dem Double über 100m und 200m, sowie Günther Widmann (M50) im Speerwurf und Weitsprung.

Einmal konnte sich Hartwig Vöhringer (M 60) und Horst Zwicker (M 65) im Speerwurf, sowie Klaus Dieter Hutter (M 60) im Weitsprung den Titel sichern. Über die 4x100m sorgten in der AK M 30 in der Besetzung Fabian Hirsch, Julian Wizemann, Alexander Götz, Tobias Hirsch, in der AK M 50 in der Besetzung Frey, Beyerle, Strehle, Widmann und der AK M60 mit Messner, Hutter, Henne und Vöhringer, sowie in der 4x400m in der AK M 30 in der Besetzung Fabian Hirsch, Steffen Böhm, Alexander Götz, Tobias Hirsch und der AK M 60 mit Richter, Maslo, Henne und Marschik für einen goldenen Abschluss sorgen.

Reichlich mit Silber dekoriert kehrte Bernhard Frey (M 55) nach Hause. Frey sicherte sich jeweils den zweiten Platz im Weitsprung, über die 100m und 200m. Die Stärke der Essinger Sprinter wurde auch in den jüngeren Masterklassen durch Julian Wizemann (M 30) und Tobias Hirsch (M 35) mit jeweils zweiten Plätzen über die 100m bestätigt. Roland Henne (M 65) steuerte im Weitsprung eine weitere Silberne hinzu. Im Kampf um Bronze konnten sich über die 100m Fabian Hirsch (M 30), Ernst Litau (M 55) und Klaus-Dieter Hutter (M 65) gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.

Rainer Strehle (M 55) gelang dies über die 200m. Für große Spannung war bei den 800-Meter-Läufen mit Essinger Beteiligung gesorgt und mit dreimal Bronze belohnt. Beim Lauf der Altersklasse M 70 gelang dies Günther Maslo (M 70), in der AK M 55 Wolfgang Schmidt und in der AK M 40 Alexander Götz. Aber auch die jeweils viertplatzierten Siegfried Richter (M 60) und Rainer Strehle (M 55) schafften die geforderte Qualifikationsnorm für die Deutschen Meisterschaften.

Vierte Plätze durch Helmut Gentner (M 55) über die 100m und im Weitsprung, sowie Hans Messner (M 60) im Speerwurf rundeten das Ergebnis ab.