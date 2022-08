Massenkarambolage an Essinger Baustelle verursacht 45 000 Euro Schaden

Am Freitagnachmittag ist ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer die B29 von Mögglingen in Richtung Essingen gefahren. Etwa 100 Meter vor der Fahrspurverengung an der Baustelle verwechselte er im Schritttempo das Brems - mit dem Gaspedal und fuhr auf den vor ihm fahrenden 52-jähriger Seat Fahrer auf.

Dieser wurde auf den davor fahrenden 74-jährige Hyundai geschoben, der wiederrum auf den vorausfahrenden 29-jährigen Citroen Fahrer auffuhr. Diese Kettenreaktion wurde schließlich beim fünften vorausfahrenden Fahrzeug, einem Fiat, der von einem 41-jährigen gelenkt wurde, endgültig gestoppt.

Während der 70-jährige Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der 52-jähriger Seat-Fahrer, die 73-jährige Mitfahrerin im Hyundai und der 41-jährige Fiat Fahrer leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren Versorgung in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 45 000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B29 für etwa zwei Stunden gesperrt. Wenig später, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich aufgrund des Rückstaus auf der B29 auf Höhe der Anschlussstelle Mögglingen-Ost ein weiterer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Audi-Fahrer befuhr den Standstreifen der B29 und übersah beim Fahrstreifenwechsel vom Standstreifen zurück auf den rechten Fahrstreifen den dort befindlichen Lkw eines 21-jährigen. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden von 3000 Euro.