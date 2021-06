Marie Weingart gewinnt ein neues Auto

In der jüngsten Auslosung des VR-Gewinn-Sparens hat Marie Weingart den Hauptpreis, einen Mercedes A-Klasse, gewonnen. Gemeinsam mit ihrer VR-Bank-Beraterin Tanja Meyer durfte die Essingerin sich nun über das neue Auto freuen, welches direkt vor die Haustüre geliefert wurde. Seit Jahren ist Marie Weingart Gewinnsparerin bei der VR-Bank Ostalb und spart Monat für Monat zehn Euro. 2,50 Euro davon sind der Spieleinsatz, von dem 63 Cent an gemeinnützige Institutionen in der Region gespendet werden.