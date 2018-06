Von Schwäbische Zeitung

Ein 19-jähriger Autofahrer ist in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Ortsdurchfahrt von Spöck bei Ostrach mit seinem Fahrzeug gegen Grabdenkmale auf dem Ausstellungsgelände eines Steinmetz-Betriebs geprallt.

Nach Polizeiangaben wurden bei dem Unfall vier Insassen verletzt, zwei von ihnen schwer. Der 19-jährige Fahrer eines Volvo war gegen 2.30 Uhr von Denkingen in Richtung Ostrach unterwegs. In einer Linkskurve am Ortsausgang von Spöck kam er nach rechts von der Fahrbahn ab.