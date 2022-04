Männer bedrohen sich mit dem Messer - Polizei rückt aus

Insgesamt fünf Streifenfahrzeuge des Polizeipräsidiums Aalen rückten am Dienstagmittag kurz vor 14 Uhr in die Kirchgasse nach Essingen aus, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 28 und 40 Jahre alten Männern gekommen war. Beide gaben den Beamten gegenüber an, bereits am Vortag von dem jeweils anderen mit einem Messer bedroht worden zu sein, was jedoch von keinem der beiden angezeigt wurde. Während der aktuellen Auseinandersetzung sei es wiederum zu Bedrohungen gekommen, weshalb beide Männer anschließend von den eingesetzten Kräften durchsucht wurden; das Messer, das wohl am Vortag zum Einsatz gekommen war, wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen gegen beide Männer aufgenommen.