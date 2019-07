Lehrer fordern ein Ende der Personalnot

Zu den Arbeitsbedingungen an den Schulen hat die Lehrergewerkschaft GEW im Frühjahr eine Mitgliederbefragung durchgeführt. Landesweit haben sich daran 5700 Lehrkräfte aller Schularten beteiligt, 75 Prozent davon waren Frauen. Anlässlich der Mitgliederversammlung der GEW Ostwürttemberg in Essingen hat jetzt Ute Kratzmeier, Referentin der GEW für allgemeinbildende Schulen, die wichtigsten Ergebnisse daraus vorgestellt.

Trotz aller Belastungen empfinden 73 Prozent der Befragten den Beruf als sinnstiftend und die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern als bereichernd. Positiv wird ebenfalls bewertet, dass man sich im Kollegium gegenseitig trägt und die Zusammenarbeit mit den meisten Schulleitungen klappt. Allerdings muss man diese Ergebnisse nochmals nach Schularten differenziert betrachten. So empfinden insbesondere die Lehrkräfte an Realschulen, an Gemeinschaftsschulen und an den Werkrealschulen ihre Arbeit als eher frustrierend.

Bemängelt wurden neben dem Dauerthema Lärm vor allem die Leistungsbandbreite, fehlende Disziplin, Zeitmangel sowie eine extreme Zunahme von Aufgaben außerhalb des Unterrichts. Das größte Problem mit der Leistungsbandbreite haben die Realschulen (95 Prozent), aber auch die Gymnasien sind hier mit 50 Prozent vertreten. Hinzu kommt die Personalnot, die es immer schwieriger macht, den Unterricht aufrechtzuerhalten. Kurz- und langfristiger Vertretungsunterricht, zusätzliche Aufsicht und Mitbetreuung sind inzwischen Alltag an den Schulen.

Belastende Situation

Diese Situation wird als sehr belastend empfunden. Einige Leherinnen und Lehrer werden das Gefühl nicht los, dass nur mehr Betreuung und immer weniger echter Unterricht stattfindet.

In der sich anschließenden Diskussion formulierten die Anwesenden ihre Erwartungen an die Landesregierung. Ganz oben standen dabei die Forderungen nach professioneller Unterstützung beim Umgang mit Heterogenität inklusive dem Zwei-Pädagogen-Prinzip im Falle der Inklusion, kleineren Klassen und endlich einer angemessenen Anrechnung für Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts (Elterngespräche, Teamsitzungen, Kontakte zu Behörden und Bildungspartnern, Abnahme von Prüfungen, Schullandheime, Schulfeste). Gegebenenfalls müsse im Hinblick auf die eigene Arbeitsgesundheit einfach auch mal ein Nein ausgesprochen werden.

Darüber hinaus fordert die GEW, dem Personalnotstand dadurch zu begegnen, dass die landesweit fast 4000 befristeten Verträge von Lehrkräften noch dieses Jahr entfristet werden und die Lehrer die Sommerferien bezahlt bekommen. „Die befristet beschäftigten Lehrerinnen und Lehrer sind für die Schulen der Rettungsanker. Sie halten unter oft schwierigen Bedingungen und schlechterer Bezahlung als ihre Kolleginnen und Kollegen den Unterrichtsbetrieb in Baden-Württemberg aufrecht und werden nach den Ferien wieder gebraucht“, sagte Volker Spellenberg, stellvertretender Kreisvorsitzender der GEW Ostwürttemberg aus Heidenheim. Die Bezahlung der Sommerferien müsse auch für die 5000 Referendarinnen und Referendare gelten, die dieses Jahr ihre Ausbildung beenden, damit sie nicht in benachbarte Bundesländer oder die Schweiz abwandern. Er forderte die Landesregierung auf, dem Beispiel von Rheinland-Pfalz zu folgen, das vergangenes Jahr beschlossen hat, ab 2019 die Saisonlehrer in den Ferien zu bezahlen.