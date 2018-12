Lastwagen rutscht in den Graben

Als sich zwei Lastwagen am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Hohenroden und Lautern begegnete sind, ist einer der beiden in den Graben gerutscht. Die Fahrbahn war hiernach blockiert. Zu einem Kontakt beider Fahrzeuge kam es nicht. Der 25 Jahre alte Fahrer des in den Graben rutschenden Lastwagens wurde nicht verletzt, sein Fahrzeug musste allerdings laut Pressemitteilung der Polizei von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben gezogen werden. Wohl aufgrund der niedrigen Geschwindigkeit wurde kein Fremdschaden verursacht. Die Fahrbahn konnte gegen 11.30 Uhr wieder freigegeben werden.