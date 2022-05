LAC-Nachwuchs überzeugt beim Mehrkampf

Tamina Götz, Elisabeth Gölz, Charlotte Wagner, Kian Janouschek, Philipp Sturm, Benjamin Hsu und Max Meissner von der LAC Essingen gaben ihr Debüt bei den schwäbischen Meisterschaften in Schwabmünchen beim Blockwettkampf Lauf. Hier müssen die Athleten in den fünf Disziplinen an den Start gehen.

Gleich zu Beginn des Wettkampfes galt es für die sieben Essinger über die 60m Hürden möglichst viele Punkte zu sammeln. Philipp Sturm meisterte die Hürden in neuer persönlicher Bestzeit von 11,85 Sekunden (361 Punkte) von allen LAC`lern am schnellsten. Kian Janouschek in 12,31, Elisabeth Gölz 12,64, Tamina Götz 13,32, Charlotte Wagner 14,26, Benjamin Hsu 14,44 und Max Meissner 15,55 konnten mit ihren Zeiten zufrieden sein. Nun ging es an den Weitsprung. Der weiteste Satz gelang Kian Janouschek mit 4,13. Beim anschließenden Ballwurf war Max Meissner mit 35m der fleißigste Punktesammler der Essinger. Im Sprint über die 75m lief es für alle sieben Essinger gut.

Beim abschließenden 800-Meter- Lauf galt es alle noch vorhandenen Kraftreserven zu mobilisieren. Kian Janouschek und Philipp Sturm konnten in ihrem Lauf mit der dritt- und viertbesten Zeit des gesamten Teilnehmerfeldes viele Punkte sammeln. In der Altersklasse M 13 erreichte Philipp Sturm mit 1848 Punkten den sechsten Platz direkt vor Kian Janouschek (1836). Auf dem achten Platz folgte Max Meissner mit 1318 Punkten. Neunter wurde Benjamin Hsu (1271). Elisabeth Gölz wurde Fünfte (1960), Tamina Götz Sechste (1913) und Charlotte Wagner erreichte den 14. Platz (1602) in der Altersklasse W13.