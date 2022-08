LAC Essingen überzeugt beim Leichtathletik-Heimspiel

Teil zwei der Sparkassenmeeting-Serie ist ganz im Zeichen der Sprung- und Wurfdisziplinen gestanden. Gute Laune und gutes Wetter sorgten für fantastische Leistungen der Athleten. Durch den Start von Athleten aus Italien und der Schweiz war auch in diesem Jahr wieder internationales Flair angesagt.

Unter den Sportlern aus der Region Heidenheim, Ulm, Göppingen und dem Ostalbkreis wurden bei dieser Challenge zusätzlich noch die Regionalmeister in den Speer- und Diskuswurfbewerben sowie im Werferfünfkampf ermittelt. Dabei gingen neun Titel an den LAC Essingen, dreimal siegte die LSG Staufen und jeweils ein Titel ging an die TSG Eislingen und die LSG Aalen.

„Wir freuen uns sehr, dass viele Athleten und Athletinnen uns die Treue halten und den Weg nach Essingen gefunden haben“, zeigte sich Vorstand und Organisationschef Rainer Strehle vom LAC Essingen zufrieden. Bestens informiert wurden die Besucher von Stadionsprecher Hans Göhringer, der in bekannter Manier durch den Tag führte.

Die Athleten des LAC Essingen sicherten sich im Diskus- und Speerwurf bei den Männern, Frauen und der MU 18 Dennis Schönbach, Carina Bihlmaier und Benjamin Beyerle jeweils den Regionalmeistertitel: Für die LSG Aalen siegte Lauric Poller bei der MU 20 im Speerwurf. Weitere Titel gingen an Melina Hagdorn (U 20) für die LG Staufen im Speer- und Diskuswurf und Anna Prinzing (U 18) für die TSG Eislingen im Speerwurf. Einer der Höhepunkte des Meetings war zweifellos der Stabhochsprung-Wwettbewerb. Die Athleten aus der Trainingsgemeinschaft LAC Essingen/LSG Aalen unter der Leitung von Harald Class/Philipp Vöhringer zeigten sich im eigenen Stadion von ihrer besten Seite. Der Tagessieg ging an Philipp Vöhringer vom LAC Essingen mit übersprungenen 4,02 Meter vor Heiko Hinneberg (SSV Ulm). Die weiteren LAC-Athleten konnten mit neuen persönlichen Bestleistungen und Vereinsrekorden begeistern: Kian Janouschek (M 13) und Philipp Sturm (M 13) meisterten 2,52 Meter, Moritz Ilzhöfer (M 15, 2,72 m), Benjamin Beyerle (U 18, 2,92 m, Nadine Bange (U 20, 2,42 m und Carina Bihlmaier (Frauen, 2,22 m).

Die Königsdisziplin der Werfer lockte zahlreiche Masterathleten aus dem gesamten süddeutschen Raum nach Essingen. Die Athleten schätzen die familiäre Stimmung und gut hergerichteten Anlagen bei dieser Veranstaltung sehr. So gab es wieder einige hochklassige Leistungen mit den Wurfgeräten Hammer, Gewicht, Kugel, Speer und Diskus zu bestaunen. Tobias Bühner von der LG Staufen sicherte sich den Sieg in der Altersklasse M 40, Thomas Schmitt vom SV Zuchering siegte bei der M 45 und Dirk Fischer von der TB Neuffen bei den 50-Jährigen. Eine der besten Tagesleistungen lieferte Joachim Rieck in der Altersklasse M 55 ab. Mit seinen 3807 Punkten führt der Mann vom SV Zuchering die aktuelle Deutschen Bestenliste im Werferfünfkampf klar an. Udo Stohrer vom LAC Essingen konnte sich den zweiten Platz und die Titel Kreis- und Regionalmeister sichern.

Für Spannung war in den starkbesetzten Teilnehmerfeldern in den Altersklassen M 60 und M 65 gesorgt. In der AK 60 ging der Tagessieg und damit Kreis- und Regionalmeistertitel an den Lokalmatador Hartwig Vöhringer vom LAC Essingen, der den ausgeglichensten Wettkampf in allen fünf Disziplinen absolvierte und die Tagesbestleistungen im Gewichts-, Speer- und Diskuswurf erzielte. Die weitesten Würfe zeigte Hans Messner (LAC Essingen) mit der Kugel (10,93 m) und Manfred Hubert (TuS Alztal Garching) mit dem Hammer (36,98 m). Klaus Luder (LAC Quelle Fürth) und Wolfgang Kühndel (SV Dingelfing) lieferten sich in der Altersklasse M 65 einen spannenden Zweikampf. Am Ende hatte der Fürther die Nase vorn. Die beiden Essinger Andreas Schieber, als Regional- und Kreismeister (dritter Platz) und Peter Hübner (fünfter Platz) steuerten wichtige Punkte für das Mannschaftsergebnis bei. Mit 8964 Punkten nehmen die Essinger aktuell Platz eins in der Deutschen Bestenliste ein.

Ebenfalls an die Spitze der Deutschen Bestenliste setzte sich Josef Halder (M 80) von der Spvgg Rommelshausen-Kernen mit 4080 Punkten. Ganze 31 Punkte Abstand hatte der Sieger der Altersklasse M 70 Siegfried Greiner (3558 Punkte) vor seinem Kontrahenten Walter Kühndel vom SV Dingolfing (3527 Punkte). In der Altersklasse M 75 siegte Franz Didio (ESV Weil am Rhein) und der M 85 Wendelin Acker (TSV Burladingen). Auf Augenhöhe begegneten sich Karin Reitemeier (SSC Vellmar von 1973) und Susanne Strohm (SV Stuttgarter Kickers). Reitemeier setzte sich nach fünf Disziplinen mit 3787 Punkten zu 3760 Punkten vor Strohm durch. Rica Wüllscheidt (TSV 1860 Scheinfeld) in der Altersklasse W 45 und Sabine Scheffler (MTG Mannheim) in der W 50 und Eva Nohl (M70) vom TSV Langenzenn waren die Tagesbesten,