LAC Essingen erfolgreich beim Heimspiel

Der LAC Essingen hat die baden-württembergischen Meisterschaften im Wurfmehrkampf der Masterklassen ausgerichtet. Dabei holte der LAC dreimal Gold und einmal Silber.

Der Wettergott hatte in diesem Jahr kein Erbarmen mit den Werfern der Masterklassen. In der Nacht vor dem Wettkampf waren Sturmböen angesagt. Ihnen folgte dann der Regen - mal schwächer, mal richtig schüttend, aufgehört hatte er aber nicht wirklich. Die Kampfrichter und Helfer des LAC Essingen waren im Dauereinsatz. Mit Besen und Schneeschaufeln versuchten sie der Wassermassen Herr zu werden. Allerdings war ihr Kampf nicht sehr erfolgreich, mangels einer funktionierenden Drainage im Stadion schoben sie das Wasser auf einer Seite herraus, damit es ein Stück weiter wieder zurückfloss.

Hinzu kam, dass die inzwischen in die Jahre gekommene Anlage sehr viele Unebenheiten aufzeigte, wodurch das Wasser stehen blieb. Um weitere überregionale Wettkämpfe und Meisterschaften durchführen zu können, müsse die Anlage erneuert werden. Dennoch: Jeder der Mitwirkenden, ob als Helfer, Kampfrichter, die WLV-Schiedsrichter und Funktionäre, sowie die teilnehmenden Athleten haben die Situation gemeistert. Trotz der äußeren widrigen Bedingungen blieben nur wenige gemeldete Athleten der Veranstaltung fern und zeigten damit auf ,wie wichtig ihnen dieser Werferfünfkampf ist. Trotz des ständigen Regens und trostlosen Wetters zeigten sie ihre Motivation und großartige Leistungen.

Dreimal konnten sich der LAC Essingen, die LG Baar und die MTG Mannheim in die Siegerlisten eintragen. Jeweils ein Titel ging an die Athleten und Athletinnen folgender Vereine: TSG Backnang, TV Biberach, TV Oberhaugstett, TB Neuffen, VFL Ostelsheim, ESV Weil am Rhein, Spvgg Rommelshausen-LA Kernen und den TSV Burladingen.

Vor allem in der Altersklasse M60 und M65 sind die Essinger eine Werfermacht. Diese Dominanz stellten sie auch beim „Heimspiel“ beeindruckend unter Beweis. Der Seriensieger der Altersklasse M60 in den letzten Jahren, Hartwig Vöhringer, konnte zum wiederholten Male seinen Titel im Werferfünfkampf verteidigen. Sein Trainingspartner Hans Messner verfehlte als Vierter nur knapp die Bronzemedaille. Ludwig Wolf wurde Sechster. Die zweite Goldmedaille für den LAC Essingen an diesem Tag ging an Peter Hübner (M65). Hübner zeigte trotz der schwierigen äußeren Bedingungen keine Schwächen in den einzelnen Disziplinen.

Mit neuer persönlicher Bestleistung (3.134 Punkten) und neuem Vereinsrekord siegte er vor seinem Vereinskameraden Andreas Schieber, der sich über die Silbermedaille freuen konnte. Aufgrund dieser beeindruckenden Leistungsdichte in der Altersklasse M60/65 war der Mannschaftssieg in der Besetzung Hartwig Vöhringer, Peter Hübner und Hans Messner den Essingern nicht zu nehmen.