Das fünfte Koch-Duell im Rahmen der Remstal-Gartenschau ist zwischen Urbach und Essingen in der Auerbachhalle in Urbach ausgetragen worden. Vor rund 130 Gästen hatte am Ende das Team aus Essingen die Nase vorn.

Zum Koch-Duell reiste das Team aus Essingen gemeinsam mit einigen Gästen im Bus an. Und so herrschte schon beim Eintreffen vor der Auerbachhalle in Urbach beste Stimmung. Herzlich begrüßt wurden sie dort von Bürgermeisterin und Gastgeberin Martina Fehrlen. Viel Zeit zum Reden blieb aber nicht, denn das Essen musste angerichtet werden.

Für die ersten zwei Gänge war das Team aus Urbach zuständig. Bürgermeisterin Fehrlen bekam Unterstützung von Küchenmeister Matthias Starker vom Schützenhaus Urbach. Und der zeigte, was er neben Rostbraten und Schnitzel sonst noch kann. Als erster Gang wurde eine weiße Tomatenschaumsuppe mit Basilikum-Espuma und Ficelle serviert. Beim zweiten Gang gab es allerhand von der Lachsforelle aus der Baacher Forellenzucht. Lachs als Terrine, confiert und als Tatar. Die 130 Gäste zeigten sich begeistert. Küchenmeister Starker war aber selbst nach getaner Arbeit noch ziemlich angespannt. Bürgermeisterin Fehrlen hingegen scherzte auf der Bühne mit Moderatorin Petra Klein: „Ich habe mir mein Studium mit Kellnern finanziert und hätte heute locker noch mehr Teller tragen können“, sagte sie. Gang drei und vier kam dann vom Team aus Essingen. Bürgermeister Wolfgang Hofer brachte hierfür gleich zwei Köche mit. Küchenmeister Hubert Holz vom Gasthof zur Rose und Viola von Woellwarth vom Schlossgut Hohenroden. Sie ist die Schwester des Sternekochs Vincent Klink. „Von ihm hab ich mir für heute Abend auch ein paar Tipps geholt“, verriet sie. Präsentiert wurde ein Bürgermeisterstück vom Rind mit Lembergsoße, Polenta und sommerlichem Ratatouillegemüse. Zum Nachtisch gab es dann noch Heidelbeerparfait, Heidelbeer Panna Cotta und Fruchtsoße. Bürgermeister Wolfgang Hofer hatte viel Spaß: „Ich überlege, mein Amt niederzulegen und in der Rose einzusteigen“, scherzte er. Köchin von Woellwarth riet ihm aber, „besser in seinem Rathaus zu bleiben“.

Der feuchtfröhliche Abend endete wie üblich mit der Auszählung der Punkte. Gastgeber Urbach erzielte 4012,5 Punkte für Optik und Geschmack, an das Team aus Essingen gingen 4484 Punkte. Größter Respekt kam von der Gastgeberin höchstpersönlich: „Das Bürgermeisterstück war auf den Punkt. Vielen Dank für diesen wundervollen Abend“, so Martina Fehrlen.

Noch drei Duelle stehen aus. Mögglingen empfängt am 8. Juli Lorch, Korb tritt am 10. Juli gegen Winterbach an und Kernen am 15. Juli gegen Schwäbisch Gmünd. Restkarten sind noch verfügbar.