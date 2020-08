Keine Angst vor dem Helfen

Im Notfall richtig handeln können. Das ist für Groß und Klein nicht nur richtig, sondern in manchen Fällen sogar (über-)lebenswichtig. Doch können Kinder bereits Erste Hilfe leisten? Dürfen sie das denn überhaupt? Wen rufen wir an, wenn wir Hilfe brauchen? Was muss ich dann sagen? Und wer geht denn da ans Telefon? So viele Fragen, denen sich das Team der Malteser Aalen im Rahmen des Ferienprogramms mit 24 Jungen und Mädchen zwischen fünf und zwölf Jahren beim Notfalltraining für Kinder in Essingen stellen durften.

Und es gab nicht nur Antworten, es wurde auch fleißig gemeinsam geübt. Vom Druckverband bei starker Blutung über die stabile Seitenlage bei Bewusstlosigkeit und sogar der Herzdruckmassage konnten die Kinder erleben, wie leicht Helfen ist. Ganz schön anstrengend: Deshalb gab es auch ordentlich viel Wasser zu trinken. Beim Blaulichtrennen auf Bobbycars und Schubkarren wurden die Patienten dann noch gekonnt ein- und ausgeladen und in rasantem Tempo in die Klinik gebracht. Und zu guter Letzt kam das Aufregendste: Der Blick ins Notarzteinsatzfahrzeug, den Rettungswagen und auch das brandneue Einsatzmotorrad der Malteser.