Künstler-Symposium zur Remstal-Gartenschau

Die Gemeinde Essingen bereitet sich auf die Remstal-Gartenschau 2019 vor. In rund 460 Tagen beginnt das Grünprojekt, bei dem 16 Kommunen eine einzige Gartenschau veranstalten. Auch das Thema Kunst kommt während der Gartenschau in der Ursprungsgemeinde nicht zu kurz. Ein Künstler-Symposium soll während der Gartenschau für zwei Wochen in Essingen tagen.

Steinbildhauer arbeiten zwei Wochen lang zusammen

Zwei Wochen arbeiten vier bekannte Steinbildhauer zusammen auf einem Platz an ihren Skulpturen. Vier unterschiedliche Steine, Formen und Arbeitstechniken sind dabei gefordert.

Unter der aktiven Mitarbeit von Christoph Traub, selbst Künstler aus Schorndorf und einer der Symposium-Teilnehmer, und weiteren ehrenamtlichen Helfern der Gemeinde Essingen wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Gemeinsam soll für das Gartenschaujahr 2019 ein Künstler-Symposium, eine Kunst-Ausstellung und ein Skulpturenweg organisiert werden.

Ein Steinbildhauer-Symposium sei, so sind sich die Macher einig, eine wunderbare Möglichkeit zu beobachten, wie Künstler arbeiten. Die Gartenschau-Besucher können auf ungezwungene Weise sehen, das Kunstschaffen harte Arbeit ist. Die Besucher werden auch durch Gespräche in den Entstehungsprozess einer Skulptur eingebunden. Unterschiedliche Arbeitsweisen, verschiedene Auffassungen von Gestaltung und Konzeptionen treffen hier intensiv aufeinander.

Zum Schluss bleiben die Skulpturen und damit auch die Erinnerung an die Künstler in der Gemeinde. Um das Thema Kunst auch nach dem Steinbildhauer-Symposium weiter zu bespielen wird eine Kunst-Ausstellung mit weiteren Arbeiten der Symposium-Künstler sowie örtlichen Künstlern ausgestellt. Für die Organisation und Durchführung des Kunstprojekts werden weitere helfende Hände gesucht. Bei Interesse zur aktiven Mitarbeit kann die Gemeinde Essingen (Telefon 07365 / 8333) kontaktiert werden.