Im Rahmen einer routinemäßigen Streifenfahrt haben Beamte des Polizeireviers Aalen am Donnerstag gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Albstraße/Reutestraße mehrere Jugendliche beobachtet, die mit zwei Rollern und zwei Kleinkrafträdern unterwegs waren. Um die jungen Fahrer zu kontrollieren, sollten sie an der Einmündung Panoramastraße angehalten werden.

Alle missachteten das Anhaltesignal und flüchteten, indem sie über den Fußgängerweg davonfuhren. Alle Kennzeichen der Fahrzeuge waren abgeklebt oder umgeknickt. Die Jugendlichen konnten von den Polizeibeamten im Rahmen einer Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei wurden mehrere Verstöße festgestellt.

Ein 15-Jähriger hatte an seinem Kleinkraftrad ein Kennzeichen befestigt, das eigentlich zu einem anderen Roller gehört; entsprechende Papiere und einen Führerschein konnte der Junge nicht vorlegen. Bei seinem 16 Jahre alten Freund konnte ein Butterfly-Messer aufgefunden werden. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf Betäubungsmittel. Der 16-Jährige musste sich daraufhin im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Ein Zeuge teilte den Beamten mit, dass zwischen 15 und 16 Uhr wohl zwei Roller beziehunsgweise Motorradfahrer auf dem Kunstrasenplatz in Lauterburg „Wheelies“ zogen. Ob hierbei ein Schaden entstand, muss noch abgeklärt werden.