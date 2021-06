Jacket mit Laufshirt getauscht: Landrat Joachim Bläse läuft bei den Panoramaläufen mit

Am vergangenen Wochenende haben die traditionellen Essinger Panoramaläufe wieder stattfinden dürfen. Nicht nur sehr zur Freude des Ausrichters LAC Essingen, sondern auch sehr zur Freude des Landrats Joachim Bläse, der das Jacket gegen sein Sportoutfit getauscht hatte. Nachdem ihn der 25 Kilometer lange Rechberglauf untrainiert im vergangenen Herbst so geschlaucht hatte, hat der sich in Essingen dazu entschlossen, die 11,7-Kilometer-Runde zu laufen. „Das war auch eine kluge Entscheidung, das habe ich ganz ordentlich hinbekommen“, so Bläse hinterher zufrieden. Einmal wöchentlich läuft der Landrat mit seinen Vereinskameraden vom Lauftreff des TV Lindach, so dass zumindest eine stete Grundfitness bei ihm vorherrscht. Die 25 Kilometer aber mussten es nicht wieder sein. „Es war ein sehr angenehmer Lauf, der zunächst relativ entspannt, weil eben, verläuft, dann aber an den Bergen durchaus steil wird. Dazu waren wir in der Mittagshitze unterwegs, das war am Ende schon recht anstrengend“, so Bläse. Er habe sich ob der vielen positiven Rückmeldungen bezüglich seiner Teilnahme sehr gefreut. Bevor es aber losgehen konnte, musste er am Start kurz einspringen, um den Startschuss abzufeuern. Schließlich ist er beim zweiten Start losgelaufen, was seiner Leistung und seinem Spaß aber keinen Abbruch getan hatte.