In Scharen sind sie gekommen

Nach einer gefühlten halben Ewigkeit hat am Ostermontag bei herrlichem Wetter der Essinger Ostermarkt die Besucher in Scharen in die Ortsmitte gelockt. Endlich wieder bummeln, die Seele baumeln lassen und nach Herzenslust einkaufen, so die Devise.

Der Essinger Ostermarkt hat eine über 200-jährige Tradition und genießt weit über die Grenzen der Remstalgemeinde hinaus einen guten Ruf. Entsprechend groß war am Montag der Andrang an den 70 Ständen. Das Angebot ließ keine Wünsche offen: Für Hobbygärtner war der Markt mit Fahrzeugen und Geräten aller Art ein wahres Paradies, Socken, Strümpfe, Kleider, Spielzeug und Holzbasteleinen waren ebenso vertreten wie Schuhe, Kunsthandwerk und österliche Dekoartikel.

Die kleinen Gäste vergnügten sich auf der Hüpfburg und beim Ponyreiten, der Bücherflohmarkt lockte ins evangelische Gemeindehaus. Als Publikumsmagnet erwiesen sich die vielen Stände mit kulinarischen Leckereien, dem Duft von gebrannten Mandeln und von Würsten konnte man kaum wiederstehen. Es herrschte Lebensfreude pur und fast schon ein bisschen Ipfmess-Feeling.

Mit von der Partie waren auch Essinger Vereine wie die Haugga Narra, der TSV und der Musikverein sowie Betriebe der „Gewerbegemeinschaft Feuer und Flamme für Essingen“, die zum verkaufsoffen Ostermontag eingeladen hatten. Ein alter „Hase“ auf dem Essinger Ostermarkt ist Gemeinderat Dieter Bolten. Der 80-Jährige war im Dorfmuseum aktiv, das seine Schatzkammer für die zahlreichen Besucher öffnete und außerdem „Zuckerhasengießen wie in alten Zeiten“ anbot.

Obwohl Bolten diesen Dienstag für 14 Tage nach Südindien verreist, ließ er sich den Essinger Ostermarkt nicht entgehen. Am Ende gab es viele zufriedene Gesichter, sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern. Der Ostermarkt hat alle Erwartungen erfüllt, wie in alten Zeiten.