In Lauterburg: Auto kracht in Hausmauer

Am Freitag um 21.45 Uhr hat sich in Lauterburg ein Unfall ereignet. Ein 51-jähriger Fiatfahrer war auf der Albstraße in Lauterburg von Bartholomä in Richtung Essingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Straße Talblick kam er aufgrund eines heftigen Hustenanfalls mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und durchbrach eine Buchenhecke.

Im Anschluss krachte das Auto gegen den Anbau eines Wohnhauses. Durch den Aufprall erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Der Schaden am Anbau des Wohnhauses beträgt nach Polizeiangaben rund 2000 Euro.