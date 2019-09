In Essingen tut sich einiges

„Wir haben heute keine Tour de France und auch kein gelbes Trikot, sondern eine gemütliche Radtour um Essingen zu erkunden.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Wolfgang Hofer am Samstag die Radrundfahrt mit dem Gemeinderat und mit rund 70 interessierten Bürgern eröffnet. Die Teilnehmer konnten sich zwei Stunden lang davon überzeugen, dass in Essingen auch unabhängig von der Remstal-Gartenschau viel in Bewegung ist.

Treffpunkt war der Parkplatz bei der Remshalle. Von hier aus ging es zur Limesstraße, wo man einen neuen Spielplatz bewundern konnte. Nach Mitteilung des Bürgermeisters ist ein weiterer Spielplatz im Bereich Römerstraße/Staufenstraße geplant.

Beim Penny-Markt informierte Hofer über die Ausbauplanung der B29 und man konnte einen Blick auf das geplante Baugebiet „Saukopf“ und auf die neue Instandsetzungshalle von Go Ahead werfen. Ein weiteres Wohngebiet ist am Galgenweg-Süd geplant.

Dann ging die Radtour über die Brühlgasse weiter ins Untere Dorf in den Bereich Remsstraße/Wehrweg und Gasthaus Rose. Hier tut sich einiges im Sanierungsgebiet wie beispielsweise die Bebauung des Setzer-Areals. Besichtigen konnte man auch die Querung der Bushaltestelle. Im Riedweg ist inzwischen der Spielplatz Ried-Süd ein beliebter Treffpunkt für die vielen Kinder in diesem Wohngebiet.

Großes Interesse fanden auch die Sanierung der Seltenbachstraße, das Quartier evangelisches Gemeindehaus, der Kindergarten am Schlosspark und zum Abschluss die Sanierung des Schulhofes.