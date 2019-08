In Essingen ist Highlight-Woche

Natur pur, aber auch jede Menge Spaß und den ersten Essinger Kino-Sommer bietet vom 31. August bis zum 8. September die Highlight-Woche in Essingen im Zuge der Remstal-Gartenschau. Die Remsgemeinde hat sich mächtig ins Zeug gelegt und ein attraktives Programm auf die Beine gestellt.

„Die Highlight-Woche ist jede Woche in einer anderen Stadt oder Gemeinde, die an der Remstal-Gartenschau beteiligt ist. Jetzt sind wir an der Reihe“, betonen Thilo Wittlinger und Helmut Präger, die sich in der Gemeinde Essingen besonders für die Gartenschau engagieren. Die Vorfreude ist bei beiden deutlich zu spüren.

Beachvolleyball zum Auftakt

Den Auftakt bildet am Samstag, 31. August, ab 9 Uhr bei der Tennisanlage der Remstal-Beachvolleyball-Cup. Um 19 Uhr ist im Schlosspark Siegerehrung und anschließend eine Aftershowparty mit der Band Acoustic Groove. Die Gruppe mit dem Essinger Patrick Schwefel hat schon bei der SWR-Veranstaltung „Pop und Poesie“ für Furore gesorgt.

Am Sonntag, 1. September, reist Bürgermeister Wolfgang Hofer nach Kernen, wo er von dem dortigen Bürgermeister einen Stab als Symbol für die Highlight-Woche übernimmt. Um 13 Uhr ist dann im Schlosspark die offizielle Eröffnung der Woche. Später gibt es eine Weinprobe des Weinguts Aldinger und ab 15 Uhr spielt die Band Rumba Lotte. Bereits um 10 Uhr startet an diesem Tag beim Remsursprung eine Erlebnistour mit Rätseln für Jung und Alt. Die ersten 100 Familien mit gelösten Rätseln erhalten im Schlosspark einen Preis.

Am Montag, 2. September, ist ab 14 Uhr beim Remsursprung eine Remserlebnisführung „Wasser“ mit Susanne Lipp und am Dienstag, 3. September, beginnt um 13 beim Parkplatz am Feuerwehrhaus eine fünftstündige naturkundliche Wanderung mit der Naturschutzgruppe Essingen (Susanne Lipp und Eugen Huber).

Klassisch: Popcorn im Kino

Am selben Tag eröffnet Bürgermeister Wolfgang Hofer um 20 Uhr im Schlosspark den ersten Essinger Kino-Sommer. Ab 20.30 Uhr läuft das Fantasy-Musical „Aladdin“. Am Mittwoch. 4. September, steht die Filmkomödie „Monsieur Claude 2“ auf dem Programm, am Donnerstag, 5. September, gibt es den „König der Löwen“ und am Freitag, 6. September, ist der „Rocketman“ zu sehen. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr und finden auch bei kühler Witterung statt. Für die Besucher gibt es Popcorn und Getränke, der Eintritt ist frei.

Am Freitag ist außer dem Kino bereits um 14 Uhr ein gemütlicher Kaffeenachmittag des AWO-Ortsvereins Essingen und der Zappelkids in der Schlossscheune und ab 19 Uhr steigt in der Remshalle eine große Kinderdisco mit den Haugga-Narra.

Der Samstag, 7. September, steht ganz im Zeichen des „Essinger Tages“ ab 15.30 Uhr im Schlosspark. Mit von der fröhlichen Partie sind der Fanfarenzug der Haugga-Narra, der Musikverein Essingen und ab 19 Uhr der „Unendlich Chor“. Ab 20.30 Uhr spielt die Band „Müller Meier Schulze“ und um 23 Uhr gibt es auf den Remsterrassen ein großes Feuerwerk.

Der Sonntag, 8. September, beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst beim Essinger Weinberg. Von 10 bis 18 Uhr können die Besucher entlang des Remserlebnisweges erfahren, wie der Wald tickt. Um 14 Uhr ist beim Weinberg die feierliche Stabübergabe durch Bürgermeister Wofgang Hofer an die Gemeinde Urbach.