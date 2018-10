Am Samstag, 27. Oktober, findet in Essingen der Albabtrieb statt. Die Ankunft im Dorf ist gegen 13.30 Uhr geplant. Die Strecke führt an der Ölmühle vorbei Richtung Buchen, über die Tauchenweilerstraße, Laugengasse, Hauptstraße, Unteres Dorf und zur Hocketse am Schwegelhof.