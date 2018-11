Imker über das Phänomen Honigbiene

„Vom Wunder der Bienen“ ist ein Vortrag bei der Bürgerstiftung Essingen und beim Förderverein Seniorenbetreuung überschrieben, der samt Kostprobe am Samstag, 17. November, um 15 Uhr in der „Guten Stube“ der Begegnungsstätte des Seniorenzentrums Seltenbach stattfindet. Imker Dietmar Wiech, ein Fachmann zum Thema Honigbienen, betreibt in Essingen seit 2017 einen Bienenschaugarten. In seinem Vortrag zum Thema über das Phänomen Honigbiene referiert er unterhaltsam über die Bienenhaltung, über Produkte aus dem Bienenstock und die Entstehung von Honig. Die Bürgerstiftung und der Förderverein bewirten dazu mit Kaffee und Kuchen.