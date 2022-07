Holzhaufen hat sich wohl selbst entzündet – Feuerwehr gesamte Nacht im Einsatz

Bei dem Feuer, dass am Dienstagnachmittag in der Recycling-Firma Ritter in Essingen ausgebrochen war, haben die Löscharbeiten bis etwa 3.30 Uhr am frühen Mittwoch angedauert. Das teilt die Polizei mit. Der Feuerwehreinsatz im Gesamten habe die ganze Nacht über bis Mittwochmorgen gedauert.

Auf dem Firmengelände war bei brütender Hitze am Dienstagnachmittag ein Haufen von Hackschnitzeln und Altholz in Brand geraten. 85 Mann aus fünf Feuerwehren bekämpften das Feuer. Bislang gilt laut Polizei eine Selbstentzündung im Atholz als wahrscheinlichste Ursache für den Brand.

Hinweise auf eine strafbare Handlung oder eine Fremdverursachung lägen der Polizei bislang nicht vor. Der Sachschaden dürfte sich nach erster Schätzung im hohen sechsstelligen Bereich bewegen, könnte aber womöglich sogar in den Millionen-Bereich hineinreichen.