Heute geht’s in die dritte Amtszeit

Wenn Bürgermeister Wolfgang Hofer heute seine dritte Amtszeit antritt, dann kann er mit seinen Gästen direkt auf seinen 50. Geburtstag anstoßen, den der gebürtige Süßener heute ebenfalls feiert.

Seit mittlerweile 16 Jahren steht Hofer an der Spitze der Essinger Gemeinde und hat sich im März routiniert mit einer hervorragenden Wahlbeteiligung und über 93 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. 1997 sah das noch anders aus. Gegen neun weitere Kandidaten setzte sich der damals 34-jährige im zweiten Wahlgang durch. Seitdem ist Hofer mit Essingen fest verbunden, und das soll auch so bleiben. „Es war für mich natürlich ein Sprung ins kalte Wasser“, erinnert er sich, wusste aber, dass er auf jeden Fall das Ufer erreichen wollte. Es ist ihm geglückt. „Ich wollte einfach einmal im Leben für so ein Amt kandidieren, und es hat direkt geklappt“, schmunzelt er über die große Herausforderung. Als bodenständig und vernünftig beschreibt er sich, sagt aber auch ganz optimistisch, dass „man mal was wagen muss“. Und so gestaltet Hofer auch sein Amt – zielstrebig, innovativ, ohne den Blick für ein gesundes Maß zu verlieren. Er mag den Umgang mit den Menschen in der Gemeinde und das Miteinander.

Nach seinem Abitur in Donzdorf waren Eislingen und Göppingen Stationen in seinem Berufsleben. 1988 machte er schließlich seinen Diplom-Verwaltungsfachwirt an der FH in Ludwigsburg und unmittelbar danach übernahm er in Bad Boll die Leitung des Bau- und Ordnungsamtes unter dem damaligen Bürgermeister und heutigen Landrat Klaus Pavel. „Von den Erfahrungen in diesem Amt profitiere ich noch heute“, hat Hofer diese neun Jahre in bester Erinnerung. Er bezieht sich damit auf die vielen Bauprojekte Essingens, die nicht nur Wohnraum, sondern auch öffentliche Einrichtungen betreffen.

Solide Haushaltsführung, attraktive Angebote und zeitgemäße Betreuung für Jung und Alt, Bildung und gute Sport- und Freizeitmöglichkeiten waren nur einige seiner Themen in der Vergangenheit, und sind es auch für die Zukunft. Der Ausbau der B 29 Richtung Aalen steht auf seiner Wunschliste ebenfalls ganz oben, aber besonders am Herzen liegt ihm die Bürgerstiftung Essingen, die er Ende 2007 ins Leben rief. Bürgerschaftliches Engagement und soziale Projekte gestalten den Inhalt. „Essingen ist eine eingeschworene Gemeinde“, sagt er voller Stolz. „Hier sagt man auf der Straße noch Grüß Gott zueinander“, schätzt der Bürgermeister den dörflichen Charakter. Und so ist der Schultes auch in seiner Nachbarschaft schlicht einer von ihnen.

„Ich bin ein geselliger Typ, und da wird auch mal miteinander gefeiert“, sagt er. Hin und wieder kommen seine Nachbarn auch in den Genuss seiner musikalischen Fähigkeiten. Zwölf Gitarren besitzt Hofer, und manchmal spielt er auf der Terrasse ein Ständchen mit einer der Akustikgitarren, oder auch beim Schwäbischen Albverein. „Für die E-Gitarre habe ich einen speziellen Raum“, lacht er, denn Musik ist seine Leidenschaft. Von Mark Knopfler bis Hubert von Goisern reicht sein Geschmack. Oft bleibt ihm aber nicht viel Zeit dafür. Denn auch, wenn er bei Veranstaltungen mit einem Gläschen Sekt gesehen wird, so versteht sich Hofer in erster Linie als unermüdlicher Sachbearbeiter im Dienst der Gemeinde, und die öffentliche Präsenz ist einfach das Sahnehäubchen. Entspannung gönnt sich der fünffache Familienvater bei gelegentlichen Wanderungen und Radtouren. Und wenn bei Familie Hofer Urlaub ansteht, dann „zieht es mich zum Wasser“, betont er. Kein Wunder, war der Bürgermeister in seiner Jugend sogar Württembergischer Meister im Rückenschwimmen. In diesen Tagen geht es für ihn nun in die dritte Runde, und auch darauf freut sich Wolfgang Hofer, um Schritt für Schritt alle anfallenden Aufgaben zu bewältigen.