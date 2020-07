Heinrich Michelbach: Ein engagierter Verfechter der Gemeinschaftsschule

Er hat wie kein zweiter die letzten beiden Jahrzehnte die Schullandschaft in Essingen geprägt, ist ein Lehrer wie es im Buche steht und hat immer einen guten Draht sowohl zu den Lehrkräften, als auch zu den Schülern: Heinrich Michelbach. Der Rektor der Parkschule geht am 1. August dieses Jahres in den Ruhestand.

„Ich wollte schon immer Lehrer werden“, betont Michelbach im Gespräch mit den Aalener Nachrichten und erzählt eine Geschichte, die er als Zweitkläßler in seiner Heimatgemeinde Gerabronn erlebt hat. Damals musste er nachsitzen und im Garten des Schulrektors Kirschen pflücken, dabei hat der strenge Rektor, darauf geachtet, dass der Junge keine Kirschen gegessen hat.

„Rektor ist doch ein schlauer Job, bei dem man nicht viel tun muss. Das möchte ich auch einmal werden, habe ich damals gedacht“, blendet Michelbach auf die Begebenheit zurück. Und so kam es dann auch, obwohl seine Eltern etwas anderes mit ihm vorhatten, denn er sollte eigentlich in die elterliche Bäckerei und Konditorei eintreten. Michelbach hat zwar eine entsprechende Lehre absolviert, jedoch danach in Crailsheim das Abitur abgelegt und eine Gymnasiallehrerausbildung an der Universität Stuttgart begonnen. Da damals die Einstellungschancen für Gymnasiallehrer sehr schlecht waren, hat er dann umgeschwenkt und an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd Grund- und Hauptschullehrer für die Fächer Mathematik, Chemie, Biologie und evangelische Religionslehre studiert.

Seine erste Stationen nach dem Referendariat in Bad Säckingen waren die Grund- und Hauptschule Stuttgart-Münster und die Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd.1998 kam Michelbach als Rektor an die damalige Grund- und Hauptschule Essingen.

Schon früh hat er sich mit den Themenfeldern „Jedem Kind die besten Chancen und individuelles Lernen befasst. So stellte er bereits 2007 dem damaligen Staatssekretär Georg Wacker(CDU) ein innovatives Konzept zum Thema „Längeres gemeinsames Lernen“ vor und Michelbach hat maßgeblich in der Gruppe „Schule neu denken“ mitgewirkt. Im Juni 2011 fanden mit dem damaligen bildungspolitischen Sprecher der SPD, Norbert Zeller, erste Gespräche über die Einführung einer Gemeinschaftsschule statt.

Im Herbst 2012 war es dann soweit: Zusammen mit den Schulen in Westhausen, Rosenberg und Oberkochen wurde die Parkschule Essingen die erste Gemeinschaftsschule im Ostalbkreis. Michelbach ist ein engagierter Verfechter dieser Schulform und betont, dass in Essingen auch auf gymnasialem Niveau gelernt werde. „Das individuelle Lernen zu fördern ist die oberste Aufgabe der Lehrer“, betont der Rektor.

Neben der Mathematik als Schulfach ist die EDV das zweite Steckenpferd von Michelbach. Er ist stolz darauf, dass die Parkschule digital sehr gut aufgestellt ist und unterstreicht, dass dies auch dem Essinger Bürgermeister Wolfgnag Hofer zu verdanken sei. So hat an der Schule jeder Schüler ab dem fünften Schuljahr und jeder Lehrer ein eigenes Tablet. Auf dem Server der Schule sind zirka 20 000 Dokumente, die im Unterricht eingesetzt werden können.

Bei aller spürbaren Begeisterung für die Schule, freut sich Michelbach jetzt auf den Ruhestand. Zusammen mit seiner Frau will sich der 63-Jährige verstärkt seinen Hobbies Reisen mit Wohnwagen und mit dem Fahrrad, seinem Garten sowie dem Bau historischer Segelschiff-Modelle widmen. Gut vorstellen kann er sich ein ehrenamtliches Engagement bei der Kulturinitiative Schlossscheune. „Keine Angst ich werde dabei nicht das künstlerische Programm zusammenstellen, eher schon beim Stuhlaufbau in der Schlossscheue helfen“, sagt Michelbach und schmunzelt dabei.