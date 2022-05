Hauga-Narra starten ins 44-Jahr-Jubiläum um 16.44 Uhr

Bestens gelaunt und voller Freude haben an diesem Wochenende die Haugga-Narra Essingen ihr 44-jähriges Bestehen gefeiert.

Pünktlich um 16.44 Uhr startete ein großer Umzug, bei dem es zwar keine Faschingskostüme, dafür aber Akteure in bunten Sommeroutfits zu bestaunen gab. Die beteiligten 30 Gruppen zauberten eine fröhliche Atmosphäre mit ein bisschen Hippie-Kultur auf die Essinger Straßen.

Holger Franke strahlt mit Sonne um die Wette

Der Präsident der Haugga-Narra, Holger Franke, strahlte mit der Sonne um die Wette, ist es ihm doch gelungen, alles was in der regionalen Faschingsszene Rang und Namen hat, zum Jubiläumsumzug in die Remsgemeinde zu locken. Stark vertreten waren natürlich die Gastgeber mit ihrem Fanfarenzug und mit Gardemädchen. Immer wieder ließen Gugga-Musiker aufhorchen, so waren unter anderem die Wasseralfinger Schludda-Gugga, die Kocher Fetza aus Aalen und die Gugga aus Flochberg mit von der fröhlichen Partie.

Bunte Kostüme von verschiedenen Gardetruppen

In bunten Kostümen präsentierten sich verschiedene Gardegruppen, die Mädels der Sechtanarren aus Röhlingen waren gut d´rauf und der Musikverein Essingen sorgte für den guten Ton. Nicht fehlen durften zahlreiche sommerlich gekleidete Hexengruppen, angefangen von den Fachsenfelder Schlosshexen, über die Burgnarren aus Schloßberg/Flochberg bis hin zu den einheimischen Oberburghexen. „Küsse statt Schüsse“ und „Make love not War“ hieß unter anderem die Botschaft der am Umzug beteiligten Akteure.

Am Samstagabend herrschte beim Gastspiel des Falkensturz-Echos im Festzelt Partystimmung und am Sonntag gab es zum Abschluss der Jubiläumsfeier einen ökumenischen Gottesdienst.