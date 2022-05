Hauga-Narra läuten mit Ausstellung ihr 44-jähriges Jubiläum ein

Anlässlich des 44-jährigen Jubiläums haben die Haugga-Narra Essingen am Sonntag ihre Ausstellung im Dorfmuseum präsentiert. Sie informiert über das Faschingstreiben im Dorf seit bestehen der Haugga-Narra und sogar darüber hinaus.

Die zahlreichen Besucher erhielten einen Einblick in die Vereinsgeschichte. Auf einer riesigen Tafel sind die 44 Jahre übersichtlich in Wort und Bild zu sehen. Historisches Bildmaterial aus den Zeiten vor Vereinsbestehen zeigt, dass das Feiern in der fünften Jahreszeit eine lange Tradition hat, die letztendlich mit der Vereinsgründung der Haugga-Narra einheitlich organisiert werden sollte. Überdies gibt es Informationen über Hintergründe, woher Fasching, Fastnacht oder Karneval überhaupt stammt; was die „11“ für die Karnevalisten so besonders macht und wie die „Haugga“ überhaupt zu ihrem Namen kamen.

Mit Fanfarenklängen wurde die Ausstellung feierlich eröffnet. Präsident Holger Franke zeigte sich stolz, auf eine lebendige 44-jährige Vereinsgeschichte zurückblicken zu können und dankte dem Vorsitzenden des Dorfmuseumsvereins André Heil für diese Möglichkeit und die sagenhafte Unterstützung.

Eine besondere Überraschung erhielt Präsident Franke von der Firma Sattlerei Wiemann, die eine Spende in Höhe von 444,44 Euro im närrischen Jubiläumsformat überreichte.

Die Ausstellung ist noch am 21. Mai und am 5. Juni zu sehen. Sie bildet den Startschuss zu den bald anstehenden Jubiläumsfeierlichkeiten vom 20. bis 22. Mai auf dem Festplatz am Schönbrunnstadion.

Am Freitag, 20. Mai, gibt es ein gemütliches Zusammensitzen, am Samstag, 21. Mai, ist um 16.44 Uhr Jubiläumsumzug. Die Umzugsstrecke führt entlang der Theußenbergstraße und der Pfarrgartenstraße zum Festplatz am Schönbrunnstadion. Um 20.30 Uhr ist die Jubiläumsfeier mit dem Falkensturz-Echo. Der Eintritt ist frei, eine Platzreservierung ist nicht notwendig. Am Sonntag, 21. Mai, ist um 10.30 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst im Festzelt Anschließend gibt es einen Frühschoppen mit dem Musikverein Essingen.