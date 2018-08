Grünschnitt brennt: Feuerwehr rückt aus.

Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamte des Aalener Polizeireviers am Freitagmorgen kurz nach 3 Uhr einen Brand auf einem Firmengelände in der Sauerbachstraße bemerkt. Ein etwa 15 Meter hoher Haufen mit Grünschnitt stand lichterloh in Flammen. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Essingen, die mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden an, wobei weiterhin starke Rauchentwicklung vorhanden war, die offenbar bis nach Oberkochen zog.