Gnadenhochzeit in Essingen: Auch nach 70 Jahren vergeht kein Tag ohne Kuss

70 Jahre verheiratet, darauf können seit diesem Oktober Anna (90) und Josef Nowak (93) zurückblicken. In Essingen wohnen die beiden aktuell im betreuten Wohnen und sind „rundum zufrieden“, wie Josef Nowak sagt.

Am 25. Dezember 1951 haben sich die Nowaks verlobt, so steht es im Ring von Anna Nowak, knapp ein Jahr später haben sie dann geheiratet, am 11. Oktober 1952. Einen klassischen Antrag auf Knien habe es damals nicht gegeben, erinnert sich Josef Nowak noch genau.

Es verlief eher pragmatisch: „Wir haben uns darüber unterhalten und dann beschlossen, zu heiraten. Danach musste ich zu ihren Eltern, den Segen einholen.“ Wenig romantisch, das hatte es damals aber auch nicht bedurft. Und auf die Haltbarkeit der Ehe hat es offensichtlich keinen Einfluss genommen.

Heimatvertriebene aus Mähren

Geboren und aufgewachsen sind die beiden in Mähren. Irgendwann sollten die Deutschen dort aber nicht mehr bleiben. „Wir sind Heimatvertriebene“, bringt es Josef Nowak auf den Punkt. Kaum volljährig ist er damals in Wasseralfingen am Bahnhof angekommen, gemeinsam mit dem Bruder von Anna, seinem Klassenkameraden Anton Koudelka.

Anna kam schließlich unabhängig auf die Ostalb, erst in Ellwangen, wo Josef schließlich Arbeit fand, lernten sie sich kennen und schnell auch lieben. „Es kam alles genauo, wie es vermutlich kommen sollte“, so Josef Nowak grinsend. Nur drei Kilometer entfernt voneinander lebten sie damals in Mähren, gekannt hatten sie sich aber nicht.

Auf die Frage, wie man es schaffe, so lange verheiratet zu sein, sagt der 93-Jährige: „Man darf nicht immer auf seiner Meinung beharren, nicht immer den King spielen wollen und muss auch mal etwas einstecken können.“ Beide hören nicht mehr so gut, bei Anna ist Demenz dazugekommen, körperlich aber sind sie noch topfit – und dass sie sich nach wie vor lieben, das sieht man ihnen deutlich an. „So einen richtigen Streit hatten wir eigentlich noch nie“, sagt Anna.

Über 50 Jahre in Ellwangen gelebt

Über 50 Jahre lang lebten die beiden in Ellwangen, in der Dalkinger Straße 70. Seit 2015 nun wohnen sie im betreuten Wohnen in der Schulstraße in Essingen. Insgesamt haben sie fünf Kinder, elf Enkelkinder und fünf Urenkel. Selbst einige der Kinder, Günter (69), Veronika (67), Renate (65), Bernd (60) und Sabine (57), sind bereits in Rente.

Günter, Bernd und Sabine wohnen in Essingen, besuchen die Eltern regelmäßig, was denen guttut. Genauso wie Albrecht Wentz, Mann von Sabine und folglich der Schwiegersohn, der ein Extra-Lob abbekommt: „Das ist ein guter Schwiegersohn, der sich um uns kümmert“, sagt der Schwiegervater.

Er war es auch, der ein riesiges Banner hat anfertigen lassen, was am Tag der Gnadenhochzeit am Balkon der Schulstraße gehangen hatte. „Die Familie hält auch heute noch einigermaßen zusammen, das freut uns natürlich“, sagt Josef Nowak. Man habe gewollt, dass die Kinder einen anständigen Beruf erlernen – und das sei ihnen gut gelungen.

Josef Nowak hatte in Mähren zwei Jahre Elektriker gelernt, dieser Teil der Ausbildung aber wurde ihm nicht angerechnet, er musste den Großteil in Ellwangen nachholen. Zunächst landete er bei Ujag (heutige EnBW), schließlich dann bei Karl Mezger, in der Batterie- und Metallverpackungsfabrik, in der er schließlich 32 Jahre lang arbeitete.

Fünf Kinder sind wie ein eigenes Unternehmen

Seine Frau Anna arbeitete anfangs unter anderem am Amtsgericht. Mit den Kindern ging das schließlich nicht mehr. „Da hat sie dann ja quasi ihr eigenes Unternehmen geleitet“, wirft Wentz lachend ein. „Uns ging es eigentlich immer gut. Natürlich hätten es ab und an mal ein paar Mark mehr sein dürfen, aber es hat auch so gereicht, klargekommen sind wir immer“, sagt Josef Nowak.

Getanzt haben sie immer gerne und während sie darüber sprechen, sieht man den freudigen Glanz in den Augen von Anna Nowak. „Heute würde ich mich nach einer Drehung langlegen“, sagt Josef lachend. Ohnehin hat er seinen Humor offensichtlich nie verloren.

„Mich hat neulich mal jemand gefragt, wie man so alt werden kann. Da habe ich geantwortet: Einfach nicht sterben“. Dieser Humor ist vermutlich auch einer der vielen Gründe, warum die beiden über so viele Jahrzehnte so glücklich miteinander gewesen sind – und es noch sind. Gepaart mit positivem Denken. „Anders tut man sich selbst nichts Gutes“, sagt Josef Nowak.

Mit dem Wohnwagen nach Jugoslawien

Mit ihrem Wohnwagen sind sie damals regelmäßig ins ehemalige Jugoslawien gereist, das war ihr Lieblingsziel. Geparkt wurde das Gefährt immer im Ellwanger „Häsle“. Das ging so lange, bis Anna Nowaks Eltern erkrankten, die beiden sich um sie kümmerten.

Und es gibt noch ein Geheimrezept dieser beispiellosen Liebe: Jedes Mal, wenn Anna oder Josef Nowak, wenn es auch nur kurz ist, die Wohnung verlassen, geben sie sich einen Kuss, wie eine Pflegerin sichtlich gerührt erzählt. „Na gut: Insgesamt braucht man vermutlich auch einfach etwas Glück im Leben“, so Josef Nowak.

Zur Feier kommt Essingens Bürgermeister Wolfgang Hofer

Zum 70. Hochzeitstag sind viele gekommen, jedoch nacheinander, die Nowaks sollten durch zu viel Trubel nicht überfordert werden, wie Wentz erklärt. Essingens langjähriger Bürgermeister Wolfgang Hofer ließ es sich natürlich ebenfalls nicht nehmen, persönlich zu gratulieren. 70 Jahre verheiratet sein, ist schließlich etwas ganz Besonderes.