Gemeinde unterstützt Eine-Welt-Projekte mit 6000 Euro

Die Gemeinde Essingen unterstützt auch in diesem Jahr Dritte-Welt-Projekte der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden Essingen und Lauterburg im Rahmen ihrer Lokalen Agenda 21. Vor kurzem übergab Bürgermeister Wolfgang Hofer die Spenden in Höhe von insgesamt 6000 Euro. Für die evangelische Kirchengemeinde Essingen freute sich Pfarrer Torsten Krannich über einen Scheck in Höhe von 2000 Euro. Das Geld kommt dem Kinderheim in Elim, Südafrika, zugute. Mit diesem sollen Betten und Einrichtungen für die Pflege beschafft werden. Ebenfalls 2000 Euro übergab Hofer an Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt von der evangelischen Kirchengemeinde Lauterburg. 1300 Euro kommen dem Verein „Christliche Initiative für Indien (CIfI)“ zugute und mit 700 Euro wird die Missionsarbeit bei den Kadiweu-Indianern in Brasilien unterstützt. Pfarrer Andreas Frosztega nahm den Scheck für die katholische Kirchengemeinde Essingen in Empfang. Die Gesamtsumme von 2000 Euro wird zu jeweils 50 Prozent auf zwei Projekte aufgeteilt. Mit 1000 Euro soll ein Kirchenbau in Mylampully/Südindien unterstützt werden und ebenfalls 1000 Euro kommen dem Projekt „Arme Schulschwestern“ in Sankt Javier, Argentinien, zugute. Unser Foto zeigt (von links) Bürgermeister Wolfgang Hofer, Pfarrer Andreas Frosztega, Pfarrerin Gisela Fleisch-Erhardt und Pfarrer Torsten Krannich. Foto: Gemeinde Essingen