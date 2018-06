Gelöst zu den Spatzen

Aller guten Dinge sind scheinbar drei beim Fußball-Landesligisten TSV Essingen, denn am dritten Spieltag hat die Mannschaft von Helmut Dietterle endlich den ersehnten ersten Dreier der Saison eingefahren. Und auch Dietterle spürt bei seinen Spielern die Erleichterung. „Der Sieg hat der Mannschaft gut getan. Alles wirkt irgendwie gelöster und das Selbstvertrauen ist wieder zurückgekehrt“, so der Trainer-Routinier.

Garanten: Faber und Köpf

Ihren Teil zum 3:1-Erfolg gegen den TSV Bad Boll beigetragen haben die beiden wieder genesenen Akteure Simon Köpf und Patrick Faber. „Beide haben der Mannschaft einen positiven Schub gegeben. Wir waren diesmal von der ersten Minute an präsent und auch hinten haben wir diesmal nichts anbrennen lassen“, freut sich Dietterle über den Sieg, aber auch über die Rückkehr der zwei Defensivspezialisten. Während Köpf von der Sechs in die Innenverteidigung rückte, besetzte Faber die Köpf-Position.

Diesen Schwung will der TSV nun gegen den SSV Ulm II mit ins Spiel nehmen. Die kleinen Spatzen hat Dietterle gegen die Sportfreunde bei deren 6:2-Sieg beobachtet und schätzt sie als große Herausforderung ein. „Die Ulmer spielen einen technisch guten und schnellen Fußball. Zudem sind sie gut ausgebildet, haben viele junge Spieler in ihren reihen. Bis zum 4:2 war das gegen die Sportfreunde ein Duell auf Augenhöhe“, sagt der TSV-Trainer. Dietterle, jahrelang selbst Fußball-Profi, zeigt sich insgesamt beeindruckt von der Landesliga in diesem Jahr. „Das ist eine wirklich interessante Liga. Es gibt viele gute Spieler und auch sehr kompetente Trainer. Das macht wirklich Spaß.“ Der 62-Jährige geht davon aus, dass der Sieg gegen Bad Boll nun genau zur rechten Zeit kam. „So können wir die beiden schwierigen Auswärtspartien ruhiger angehen. Wir wollen in Ulm schon punkten, müssen aber auf der Hut sein“, sagt Dietterle. Nach der Ulm-Partie geht es für den TSV zu den Sportfreunden Dorfmerkingen, aktuell Tabellenführer (Dietterle: „Da können wir schon einmal davon ausgehen, dass die auch gegen uns noch Tabellenführer sind.“). Nachwuchsmann Martin Werner, der zuletzt über andauernde Adduktorenprobleme klagte, wird derweil auf eine Blinddarmerkrankung untersucht. Er wird nicht mit zum SSV fahren.