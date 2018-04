Ein 48-jährige Autofahrer hat am Freitagmorgen gegen 7.30 Uhr einen Unfall verursacht. Er war beim Befahren der Albstraße von Essingen kommend in Richtung Ortsmitte Lauterburg in einer scharfen Rechtskurve kurz nach dem Ortsbeginn aus Unachtsamkeit zu weit nach links geraten und gegen ein Auto geprallt, dessen 56-jähriger Fahrer an der Einmündung der K 3282 verkehrsbedingt angehalten hatte. Der Gesamtschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.