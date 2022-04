Gebrauchter Mittwochabend für Essingen

An diesem Mittwochabend hat es den Fußball-Verbandsligisten TSV Essingen kalt erwischt. TSV-Trainer Simon Köpf sagte noch im Vorfeld des Heimspiels gegen die TSG Tübingen, dass die Spiele der TSG immer ein gewisses Spektakel böten. Für den TSV war es letztlich kein Spektakel, eher ein großes Schlamassel – mit 1:3 unterlag die Köpf-Elf nach einer vor allem in der ersten Hälfte schlechten Leistung.

Einen ersten Warnschuss setzte Niklas Weißenberger ab, das Leder flog jedoch weit über das Tübinger Gehäuse (1. Minute). Aber die Gäste versteckten sich nicht. Pirmin Glück verzog aus rund 16 Metern (7.). Nur drei Minuten später wurde es brenzliger für die TSV-Hintermannschaft. Die Essinger klärten den Ball nur unzureichend, sodass Tim Steinhilber an den Ball gelangte. Sein Versuch strich knapp über das Tor (10.). So kam es fast schon, wie es musste: Tübingen erarbeitete sich die Führung schließlich. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld stürmten die Tübinger nach vorne. Tim-Ulrich Ruth konnte im Strafraum nur noch foulen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Alfonzo zum verdienten 1:0 für die Gäste (22.). Plötzlich wurde es hektisch im Strafraum des TSV. Letztlich war es diesmal Erman Kilic, der foulte, der Unparteiische zeigte erneut auf den Punkt. Wieder Alfonzo stellte auf 2:0 (38.). Köpf reichte es, er wechselte noch vor der Pause, brachte für Lukas Rösch und Atmir Krasniqi Niklas Groiß und Johannes Eckl in die Partie (40.). In der Halbzeit dann blieb auch Kilic in der Kabine, für ihn kam Yamoussa Camara. Köpf stellte auf Dreierkette um.

Patrick Auracher fasste sich ein Herz, stürmte nach vorne und bediente Weißenberger. Der TSG-Schlussmann parierte, gegen den Abstauber von Groiß dann war er aber machtlos – 1:2 (50.). Zwei Minuten dann war der zweite Joker am Ball nach einem Freistoß von Yusuf-Serdar Coban. Doch Tübingens Schlussmann parierte diesmal sicher. Doch schnell deutete sich an, dass hier keine Trendwende eingeläutet worden ist. Beim Schuss von Alfonzo bekam Michalik soeben noch die Fäuste hoch, den anschließenden Kopfball setzte Steinhilber an die Latte (54.). Dann aber bediente Eckl Ruth, dessen Schuss aus rund 16 Metern flog knapp drüber. Den Ausgleich aber wollten die Essinger dennoch. Nach einer Flanke von Bastian Joas köpfte Camara knapp drüber (80.). Durch das Drängen ergaben sich Lücken. Nach einer Flanke stand Tom Abele goldrichtig und nickte zum 3:1 dein (86.).