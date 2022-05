Fire Pins aus Essingen räumen ab

Vor Kurzem sind im Glaspalast in Sindelfingen die Württembergischen Jugendmeisterschaften im Kegeln ausgetragen worden. Für die Fire Pins des TSV Essingen durften in der U 10 gleich fünf Mädchen an den Start gehen.

Neben den drei im Bezirk bereits auf dem Podium platzierten Sophia Schmidt, Lara Grubmüller und Luisa Thieme sicherten sich zusätzlich noch Emily Schweikert und Lea Lindel die Startplätze des Bezirkes Ostalb-Hohenlohe. Gespielt wird bei den Jüngsten je 15 Kugeln über vier Bahnen.

Die Essinger Mädchen konnten in ihrer Altersklasse den kompletten Medaillensatz abräumen. Damit gehen auf den 1. Württembergischen Meisterschaften Gold, Silber und Bronze nach Essingen. Die Ergebnisse im Einzelnen: 1.Platz: Lara Grubmüller 268 Holz; 2.Platz: Sophia Schmidt 262 Holz; 3.Platz: Luisa Thieme 254 Holz; 8.Platz: Emily Schweikert 177 Holz; 8.Platz: Lea Lindel 177 Holz.