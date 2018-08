Bei einem Unternehmen in der Willy-Messerschmitt-Straße in Essingen ist es am Montagabend zu einem Deckenbrand gekommen. Der Schwellbrand in der Zwischendecke des Gebäudes soll unmittelbar nach Bauarbeiten am Dach ausgebrochen sein. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.